Bottrop: Wenn das Christkind Samba tanzt

Die Königin der Instrumente trifft auf den König. Wie kann man das Eröffnungskonzert des diesjährigen Festivals „Orgel Plus“ würdevoller gestalten als mit Orgel und Trompete? Mehr noch: Domorganist Ansgar Schlei aus Wesel nahm es in St. Cyriakus gleich mit fünf Blechbläsern auf, die sich vor 20 Jahren in Leipzig zum Ensemble „emBRASSment“ zusammentaten. Da es kaum Originalwerke für zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba gibt, stürzt sich das Quintett auf Bearbeitungen und stilistisches Crossover quer durch die Epochen und Sparten – mal feierlich, mal witzig, immer virtuos.

Eine Mischung, die immer zieht: Orgel plus Blechbläser. mit dem Leipziger Ensemble „emBRASSment“ bewies die Festivalleitung von „Orgel Plus“ für das Eröffnungskonzert in St. Cyriakus ein gutes Händchen. Foto: Thomas Gödde

So entfalteten sie als wirkungsvollen Auftakt mit Händels „Awake the trumpets lofty sound“ (aus der Oper „Samson“) prächtige barocke Klangfülle im doppelchörigen Frage-Antwort-Spiel mit der Orgel. Um dann mit Präludium und Fuge g-Moll von Buxtehude in geschmeidiger Virtuosität und Durchsichtigkeit durchs polyphone Dickicht zu stürmen. Dazwischen wie ein Moment der Besinnung die holzschnittartige Renaissance eines Hieronymus Praetorius.

Choral einmal im Samba-Rhythmus

Eine Bearbeitung der Bearbeitung erwartete den Musikfreund mit dem Orgelkonzert BWV 594, das Bach selbst von einem Violinkonzert Vivaldis transkribiert hatte. Und wer den Thomaskantor immer schon mal Samba tanzend erleben wollte, konnte sich amüsieren über die erfrischende Neufassung des Chorals „Ich steh an deiner Krippen hier“, die sich – erst andächtig, dann lebenslustig – immer weiter vom Original wegbewegte: swingend, jazzig, übermütig, aber niemals respektlos. Auch die Variationen über „In dulci jubilo“ von Denis Bédard griffen noch einmal, wenngleich anders in die Weihnachtszeit und nahmen die Zuhörer mit auf verschlungene harmonische Pfade, von Ansgar Schlei in facettenreicher Farbgebung registriert. Neben Tschaikowsky („Nußknacker“-Ballett) gab das Bläserensemble Humperdincks Abendsegen und Pantomime aus der Oper „Hänsel und Gretel“ wunderbar weich und rund: orchestraler Schmelz, der die Gesangsstimmen wie den Streicherpart raffiniert einband.

Kabinettstück am Schluss: Barock trifft Gospel

Das verrückteste Kabinettstückchen hatte „emBRASSment“ allerdings für den Schluss aufgehoben. Luther Henderson verschränkt gekonnt Gospel und Barock-Hit, „O when the Saints“ und Händels „Halleluja“-Chor. Da ging die Post ab, da durfte das Publikum in der voll besetzten Kirche mitklatschen - und erhielt als Dank zwei Zugaben.

Die nächsten Konzerte

So geht es weiter bei „Orgel Plus“: Am Dienstag, 7. Januar, heißt es „Orgel plus Sopran“ mit Jutta Potthoff und Christoph Grohmann (Orgel) um 20 Uhr in Herz Jesu, Brauerstraße, 46236 Bottrop. Donnerstag, 8. Januar erklingt „Orgel plus Cembalo“ mit Thomas Pauschert und Wolfgang Kläsener (Orgel) in der Kreuzkampkapelle, Gladbecker-/Ecke Scharnhölzstraße, 46236 Bottrop. Karten im WAZ-Leserladen, Osterfelder Straße 13, 46236 Bottrop oder unter 02041/70 33 08. Mehr Infos auf: orgelplus.de