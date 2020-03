Bottroper Altkatholiken feiern keine Gottesdienste mehr

Bottrop/Bonn. Die altkatholischen Gemeinden in Deutschland feiern ab sofort keine öffentlichen Gottesdienste mehr. Das beschloss die Synodalvertretung.

Die altkatholischen Gemeinden in Deutschland feiern ab sofort keine öffentlichen Gottesdienste mehr. Das beschloss die Synodalvertretung am Freitagabend in Bonn, dem Sitz des katholischen Bistums der Altkatholiken in Deutschland.

Zur Begründung verweist die Synodalvertretung auf die besondere Lage der altkatholischen Gemeinden. Die Gottesdienste „finden oft in eher kleinen Räumen statt, und die Menschen kommen aus einem relativ großen Gebiet zusammen, was bedeutet, dass im Falle einer Ansteckung das Infektionsgeschehen nicht ein lokales bleibt. Außerdem hat sich die Synodalvertretung an den Maßnahmen anderer Kirchen orientiert.“