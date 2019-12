Bottrop. Auf der Hans-Sachs-Straße in Bottrop sind zwei Wagen kollidiert. Eine Frau wurde leicht verletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Bottroper Autofahrerin (33) wird bei Unfall leicht verletzt

Eine Autofahrerin (33) aus Bottrop ist bei einem Unfall auf der Hans-Sachs-Straße leicht verletzt worden.

Die Polizei schildert den Unfallhergang so: Ein Mann (24) aus Oberhausen war am Dienstag gegen 19 Uhr mit seinem Wagen auf der Hans-Sachs-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Gladbecker Straße kollidierte der 24-Jährige aus unbekannten Gründen mit dem Auto der Bottroperin, die verkehrsbedingt warten musste.

Die Bottroperin verletzte sich leicht, sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Hans-Sachs-Straße stellenweise gesperrt werden.