Bottroper beobachtet gescheiterten Einbruchsversuch

Jalousie und Haustür widerstanden den Angriffen. Einbrecher flüchtete schließlich ohne Beute, Polizei bittet um Hinweise.

Auf der Möddericher Straße hat es am Samstagnachmittag, gegen 17.20 Uhr, einen

versuchten Einbruch gegeben. Der Täter wurde gesehen, konnte aber flüchten.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte er zunächst eine elektrische Jalousie

hochzuschieben, was misslang. Danach wollte er offenbar mit einem Gegenstand die Haustür einschlagen, was aber auch nur teilweise funktionierte. Ein Bewohner

hörte verdächtige Geräusche und schaute nach. Er konnte noch sehen, wie ein Mann weglief.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarzes Haar, Jogginganzug, Nasen-Piercing (Ring). Gestohlen wurde nichts.

Auf der Bottroper Straße wurde am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Badezimmerfenster im Erdgeschoss auf und

durchwühlten mehrere Räume. Gestohlen wurde offensichtlich nichts.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.