Bottroper Fußgängerin wird von Auto erfasst: Schwer verletzt

Bottrop. Beim Abbiegen erfasst ein Auto eine Bottroper Fußgängerin und verletzt sie so schwer, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden muss.

Mit schweren Verletzungen musste eine 39-jährige Bottroperin nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden.

Die Fußgängerin wollte am Mittwoch gegen 5.45 Uhr den Überweg an der Devenstraße benutzen, als eine 29-jährige Fahrerin aus Schermbeck mit ihrem Auto von der Bahnhofstraße nach rechts in die Devensstraße einbog. Das Fahrzeug erfasste die Fußgängerin und schleuderte sie zu Boden.