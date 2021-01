Bottroper Lehrerverband warnt vor früher Öffnung der Schulen

Schulunterricht mit Maske: Nicht nur in den Klassen, auch im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt Maskenpflicht. Diese Schüler an der Willy-Brandt-Gesamtschule in Bottrop trugen ihre Masken auch schon im Sommer.

Bottrop Stufenplan der Landesregierung setzt bis jetzt weiter auf Unterricht in Klassen. Lehrer fordern: Die Gesundheit aller muss vorgehen.

Der Bottroper Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) warnt vor einen Gefährdung des Schullebens durch feine frühe Öffnung der Schulen nach den Ferien. „Das derzeitige Infektionsgeschehen lässt aus Sicht des VBE einen normalen Schulbetrieb nicht zu", meint Stadtverbandsvorsitzender Christoph Mewes. Der VBE-Vertreter ist der Leiter der Droste-Hülshoff-Grundschule an der Karl-Englert-Straße.

Das NRW-Schulministerium hat inzwischen einen Stufenplan für den Schulbetrieb in Corona-Zeiten vorgelegt. Danach will Schulministerin Yvonne Gebauer auch ab der kommenden Woche landesweit weiterhin möglichst viel Präsenzunterricht in den Schulen ermöglichen. Das Ministerium will jedoch erst die Ergebnisse des Corona-Gipfels der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel abwarten. Die Landesregierung werde anschließend bis zum kommenden Donnerstag, 7. Januar, entscheiden, wie es in den Schulen konkret weiter gehe, kündigt das Ministerium an.

Direkter Kontakt zwischen Schülern und Lehrern wichtig

"Zwar ist der direkte Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülerschaft nicht zu ersetzen", erklärt auch Christoph Mewes, doch der Schulleiter betont außerdem: "Die Gesundheit aller muss vorgehen – und das gilt für alle Schulformen und Altersstufen". Der Vertreter des Lehrerverbandes in Bottrop betonte deshalb: "Aktuell ist es sinnvoll, ein künftiges kontinuierliches Schulleben nicht durch zu frühe Öffnungen zu gefährden". Die Lehrkräfte werden weiterhin , versicherte der Bottroper VBE-Stadtverbandsvorsitzende. Dafür benötigen sie einerseits Vertrauen in ihre Arbeit, aber auch Unterstützung bei der Umsetzung in dieser schwierigen Zeit.

Der Düsseldorfer Stufenplan sieht bisher jedoch noch ausdrücklich vor, dass in den Schulen generell Präsenzunterricht stattfindet. Danach können die Schulleiter in Einzelfällen erst dann zu Formen des Distanzunterrichtes übergehen, wenn sich der Unterricht in den Klassen nicht mehr aufrechterhalten lasse. Auch falls es nur zu einem eingeschränkten Schulbetrieb komme, bleibe das Ziel, den Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 bis 7 wo immer möglich sicherzustellen, heißt es. Der wechselweise Unterricht auf Distanz ist danach erst ab Klasse 8 vorgesehen. Abschlussklassen sind davon ausgenommen.

Bottroper Corona-Werte für Distanzunterricht zu niedrig

Das soll in einer Zwischenstufe so bis jetzt auch ausschließlich für sogenannte Corona-Hotspots gelten. Einen Wechsel zwischen dem Unterricht in den Klassen und dem Unterricht auf Distanz sowie eine Teilung von Klassen und Kursen ab Klasse 8 sieht der Landesplan demnach erst für Städte ab einem Sieben-Tages-Inzidenzwert oberhalb der 200er Grenze vor. In Bottrop wäre dies nach der derzeitigen Corona-Lage somit nicht erlaubt, denn der Inzidenzwert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt - Stand 5. Januar - in Bottrop bei 139,5.