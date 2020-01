Bottroper „Les Mis“ bringen Weltliteratur auf die Bühne

Die Musicalgruppe „Les Mis“ präsentierte erneut im Kulturzentrum Hof Jünger ihr Projekt „Les Misérables“. Die Geschichte rund um den Sträfling Jean Valejean, die Victor Hugo 1862 niederschrieb und die durch die Musik von Claude Michel Schönberg zum Musical wurde, gehört zur Weltliteratur.

Mit vielen Details und einem liebevoll dekorierten Bühnenbild brachte die Gruppe „Les Mis“ am Freitagabend die Erzählung auf die Bühne. Obwohl es ja eigentlich um „Die Elenden“ geht, wurde in dem voll besetzten Saal viel gelacht. Das lag vor allem an der lockeren und selbstironischen Erzählweise von Berthold van Oepen.

Bilder aus der Verfilmung ergänzen die komplexe Geschichte

Der Grafenwälder, der als personifizierter roter Faden in der Rolle des Wirtes Thenardiers durch die Hugos Erzählung führte, brachte das Publikum mehr als einmal zum Lachen. So kommentiert er den Auftritt seines Gesangskollegen Marc van den Hoff, der auch für die Bühnenbeleuchtung zuständig ist, mit den Worten: „Nun kommt ein Highlight des Abends. Ein singender Techniker“. Während das Publikum gespannt wartet, dass van den Hoff auf die Bühne kommt, kommentiert Berthold van Oepen weiter: „Gestern hat sich das Warten jedenfalls noch gelohnt.“

Zu viel versprochen hatte er da nicht. Denn genau wie Marc van den Hoff, der die Rolle des Jean Valjean übernahm, wussten auch die übrigen Mitglieder des Ensembles das Publikum mit ihrem Gesang zu begeistern. Vor allem die Soloparts Martin van Oepen (Valjeans Widersacher Inspektor Javert), Eva van Oepen (Marius), Claudia van Oepen (Cosette) und Sandra Behrens (Cosette) stachen hervor.

Idee zum Stück entstand während eines Liederabends

Trotz des Witzes wurde die Geschichte nicht ins Lächerliche gezogen. Projizierte Bilder aus der Musicalverfilmung aus dem Jahr 2013 ergänzten die komplexe Geschichte. Lichteffekte und Theaterbeleuchtung untermalten das Bühnenbild stimmungsvoll.

Berthold van Oepen war es auch, der den Einfall zur Inszenierung hatte. „Les Misérables ist mein Lieblingsmusical. Die Idee, das Stück im kleinen Rahmen aufzuführen, ist uns während eines Liederabends gekommen“. Schnell ließen sich Mitstreiter finden, und nach nur sechs Proben wurde das Stück uraufgeführt. Zunächst im Grafenwälder Engelseck und nun – aufgrund des Erfolges – schon zum dritten Mal im Kulturzentrum Jünger.

Geplant ist für den August eine Open-Air-Benefizveranstaltung

Das begeisterte Publikum verlangte nach Aufführungsschluss eine Zugabe, und der Projektchor gab noch einmal das Spelunkenstück „Ich bin Herr im Haus“. Bei so Leidenschaft für die Sache darf man auch auf das nächste Projekt des Chors gespannt sein. Geplant ist für den August eine Open-Air-Benefizveranstaltung. Genaueres will die Gruppe noch bekannt geben.