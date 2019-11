Bottrop. Auf dem Programm in der Liebfrauenkirche stehen Teile des Weihnachtsoratoriums und Haydns „Paukenmesse. Karten gibt es auch im Vorverkauf.

Bottroper Musikverein singt Werke von Bach und Haydn

Werke von gleich zwei der berühmtesten Komponisten des 18. Jahrhunderts stehen auf dem Programm des Adventskonzertes des Städtischen Musikvereins Bottrop. Am zweiten Adventssonntag erklingen in der Liebfrauenkirche auf dem Eigen zwei Teile aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach sowie die „Missa in tempore belli“ von Joseph Haydn.

Weihnachtsoratorium Teil I und IV

Bach komponierte 1734 das Oratorium als Hauptmusik für die Gottesdienste entsprechend der Festfolge der Jahre 1734/35 aufzuführen an sechs aufeinander folgenden Tagen. Das waren die drei Weihnachtstage, Neujahr, der Sonntag nach Neujahr sowie Epiphanias. Der Musikverein singt die Kantaten I und IV, wobei das einleitende „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage” das wohl bekanntesten Stück des Oratoriums und für viele der Inbegriff von Advent- und Weihnachtszeit ist. Der vierte Teil erfordert stellenweise ein anderes Instrumentarium als die übrigen Kantaten.

Messe entstand unter dem Eindruck der napoleonischen Truppen vor Wien

Die „Missa in tempore belli“ („Messe in Kriegszeiten“) wurde von Joseph Haydn 1796 unter dem Eindruck des Vorrückens Napoléons von Italien aus auf Wien komponiert. Sie gehört zu den sechs späten Messen, die der Hofkomponist des Fürsten Eszterhazy zwischen 1796 und 1802 schrieb. Wegen des markanten Paukeneinsatzes im Agnus Dei erhielt diese Messe auch den Beinamen „Paukenmesse“. Die Messe wurde am zweiten Weihnachtstag 1796 in der Piaristenkirche in Wien uraufgeführt. In dieser Fassung erklingt das Werk auch in Liebfrauen. Solisten sind Judith Hoff (Sopran), Esther Borghorst (Alt), Arno Bovensmann (Tenor), Matthias Sprekelmeyer (Bass) sowie Wolfgang Schwering an der Orgel. Es spielt das Folkwang Kammerorchester, die Gesamtleitung hat Friedrich Storfinger.

Sonntag, 8. Dezember, 18 Uhr, Liebfrauen am Nordring. Karten gibt es im WAZ-Leserladen, Osterfelder Straße 13, zu 22,70 (inkl. Vorverkaufsgebühr), ermäßigt 15 Euro, sowie an der Theaterkasse im Kulturzentrum und an der Abendkasse.