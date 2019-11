Haushaltsreden Bottroper Parteien stellen Klimaschutz in den Mittelpunkt

Bottrop. Der Rat verabschiedet den Doppelhaushalt für 2020 und 2021 und streitet einmal mehr über Klimanotstand und das langjährige Sparpaket.

Bottroper Parteien stellen Klimaschutz in den Mittelpunkt

Es ist das letzte Mal, dass Willi Loeven als Kämmerer eine Haushaltsdebatte im Rat verfolgt. Im Frühjahr geht er in den Ruhestand und ihm gelingt etwas, was schon seit Jahren keiner seiner Vorgänger geschafft hat.

Loeven ist der erste, der einen ausgeglichenen Haushalt hinterlässt, zuletzt hat die Stadt sogar ein Plus gemacht. Allerdings gelang dies nur, weil das Land finanziell ausgeholfen hat – mit dem Stärkungspakt. Im Gegenzug musste die Stadt strikt sparen und zudem die Einnahmen steigern, etwa durch die Erhöhung der Grundbesitzabgaben. Und erwartungsgemäß war auch das wieder ein Thema, an dem sich die Redner der Fraktionen und Gruppen abarbeiteten. Die eine Seite betonte, dass es zu diesem Weg keine Alternative gegeben habe – bei allen Einschnitten die damit verbunden waren, die andere Seite führte einmal mehr den anscheinend unvermeidlichen Vorwurf „Kaputtsparen“ an.

SPD-Fraktionschef verweist darauf, dass die Bottroper Schulen in Ordnung sind

Vor allem SPD-Fraktionschef verwies darauf, dass es der Stadt trotz des Stärkungspaktes gelungen sei, zu investieren. Allein 60 Millionen Euro stecke die Stadt in die kommunale Infrastruktur. „Und auch unsere Schulen sind in Ordnung.“ Unterstützung erhielt er unter anderem von ÖDP-Fraktionschef Johannes Bombeck. Er bezeichnete den Beitritt zum Stärkungspakt als richtig. So sei es dem Rat gelungen, wieder handlungsfähig zu werden. DKP und Linke sahen das selbstverständlich ganz anders.

Neben diesem Rückblick, ohne den seit vielen Jahren keine Ratssitzung zum Haushalt auskommt, stellten die Fraktionen und Gruppen aber alle noch ein weiteres Thema in den Mittelpunkt ihrer Redebeiträge: den Klimaschutz. Auch hier wurde deutlich, dass es in den nächsten Monaten oder gar Jahren sicher noch Diskussionen über den richtigen Weg geben wird. Ziel sei, so formulierte es FDP-Sprecher Oliver Mies, die „menschen-, natur- und klimafreundliche Stadt“. Eine Formulierung, die auch andere nutzten. Es wird sich jedoch zeigen, was die einzelnen Gruppen und Fraktionen darunter verstehen.

Grüne wollen nicht nur Plätze sondern auch Straßen ins Innenstadtkonzept einbeziehen

Grünen und ÖDP jedenfalls geht es nicht schnell genug – allen richtigen Ansätzen zum Trotz. Vor allem Grünen-Fraktionschefin Andrea Swoboda attackierte den Haushaltsentwurf der Verwaltung aber auch die Vorschläge von SPD und CDU als „mutlos“. Sie warb eindringlich für ein Innenstadtkonzept, das nicht nur den Gleiwitzer Platz, den ehemaligen RAG-Parkplatz, das Parkhaus Schützenstraße und den C&A-Parkplatz betrachte. Vielmehr sollten in das von der SPD geforderte Konzept auch die Straßen mit einfließen. Denn: „Das Auto braucht auf Kosten der übrigen Verkehrsteilnehmer zu viel Platz.“

Sie verwies auf das Klimaschutzteilkonzept Mobilität, das Teil des Masterplans der Innovation City ist. Das wurde als Ganzes vom Rat nicht genehmigt, stattdessen musste jeder Teilaspekt einzeln beraten werden und wurde teils verworfen. Mit Blick auf die aktuelle Diskussion urteilte Andrea Swoboda für den gesamten Rat: „Wir hätten damals nur ja sagen müssen.“

CDU warnt: Klimaschutz und Daseinsvorsorge nicht gegeneinander ausspielen

Bei aller Wertschätzung für den Klimaschutz erklärte Hermann Hirschfelder für die CDU jedoch, dass es nicht dazu kommen dürfe, dass kommunale Daseinsvorsorge gegen den Klimaschutz ausgespielt werden. Dass das ausgerechnet beim möglichen Neubau der Feuerwache droht, stieß ihm sauer auf. Er ärgerte sich darüber, dass einige Gruppen und Fraktionen des Rates schon jetzt öffentlich über mögliche Standorte und Klimaschutzverletzungen diskutieren, ohne dass die Verwaltung Daten und Unterlagen zur Verfügung gestellt hätte. Letztlich gelte für die CDU: „Die Abwägung aller Interessen kann durchaus dazu führen, dass die unbestritten kostengünstige Lösung für uns dann nicht in Betracht kommt, wenn klimaschutzrelevante Aspekte dies nach unserer Auffassung notwendig erscheinen lassen.“

Am Ende jedoch wurde der Haushalt mit großer Mehrheit verabschiedet. SPD, CDU, Grüne und ÖDP stimmten zu, lediglich Linke, DKP, FDP und AfD waren dagegen. Diese breite Zustimmung zu seinem letzten Haushalt freute dann auch Willi Loeven. „Das ist ein schönes Signal für 2020 und zeigt, dass wir in der Stadt politisch arbeiten können.“ Er folgte der Sitzung sachlich und ohne große Aufregung. Denn: „Ich habe es überhaupt nicht im Hinterkopf, dass ich am 31. März aufhöre.“

Bottrop Neuer AfD-Ratsherr Guido Schulz ist neuer Ratsherr der AfD. Er ist Nachfolger von Karlheinz Radla. Der war im Oktober verstorben. Für ihn rückt nun Schulz in den Rat nach. Er ist außerdem schon seit der letzten Wahl Mitglied der Bezirksvertretung Mitte. Aus dem Grund musste Schulz auch zu Beginn der Ratssitzung nicht neu verpflichtet werden. Als Bezirksvertreter wurde er bereits zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung seiner Aufgaben – so die Vorgabe in der Gemeindeordnung NRW – verpflichtet.