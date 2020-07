Alte Elektrogeräte können nun wieder an den bottroper Recyclinghöfen entsorgt werden.

Bottroper Recyclinghöfe nehmen wieder Elektrogeräte an

Bottrop. Die Recyclinghöfe Donnerberg und Kirchhellen nehmen ab Mittwoch wieder Elektrogeräte an. Rund eine Woche konnte die Best keine Geräte annehmen.

Bottroper können wieder ihre alten Elektrogeräte an den Recyclinghöfen der Best abgeben. Ab Mittwoch, 22. Juli, ist auf den Recyclinghöfen Donnerberg und Kirchhellen die Annahme von Elektroaltgeräten für Privathaushalte wieder möglich, das teilte die Best mit.

Auch über den Sperrmüll können ab Mittwoch die Elektroaltgeräte wieder abgeholt werden, so die Entsorgungsbetriebe Best. Wie bisher muss zuvor ein Sperrmülltermin vereinbart werden. Dabei müssen die Kunden angeben, was si zu dem Termin alles entsorgen wollen.

Entsorger aus dem Münsterland kam mit der Abholung des Elektroschrotts nicht nach

Zuletzt hatte der städtische Entsorger die Annahme alter Elektrogeräte stoppen müssen, weil ein Entsorgungsbetrieb aus dem Münsterland mit der Abfuhr nicht nachkam.