Bottrop. Mit dem ersten Kneipengespräch in der Boy startet nächste Woche das Projekt „Das Ruhrgebiet besser machen“. Die ersten Ideen stehen schon im Netz.

Bottroper sammeln erste Ideen für eine bessere Stadt

Mit guten Bürgerideen das Ruhrgebiet voranbringen und in Bottrop anfangen: Das steht hinter dem Projekt „Das Ruhrgebiet besser machen“ der Brost-Stiftung in Kooperation mit der Körber-Stiftung. Die ersten Vorschläge sind schon gemacht.

Im Vorfeld der geplanten „Kneipengespräche“ in den Bottroper Stadtteilen hat die Stiftung zum Ideensammeln im Netz die Seite „ruhrgebietbessermachen.de“ freigeschaltet. Das Projekt „Ruhrgebiet besser machen“ will Bürgerinnen und Bürgern die Chance geben, gemeinsam Zukunftsvisionen für das Zusammenleben in den drei Pilotkommunen Bottrop, Herne und Oberhausen zu entwickeln und das nachbarschaftliche Miteinander stärken. Das Projekt zielt darauf ab, besonders vielversprechende Ideen gemeinsam mit Bürgern und Kommunen in die Praxis umzusetzen.

Die Sichtung der ersten Ideen gibt einen Hinweis darauf, wie sehr vielen Bottropern die Halde Haniel als außergewöhnlicher Veranstaltungsort ans Herz gewachsen ist. Noch laufen zwischen Stadt und RAG die Verhandlungen über die Nutzung nach dem Ende des Bergbaus. Eine Idee dazu: Die Bühne auf der Halde könnte nach dem Vorbild des Amphitheaters im Gelsenkirchener Nordsternpark dauerhaft gestaltet werden. Und: Eine Seilbahn oder eine Haltestelle für Elektrobusse könnten sie besser erreichbar machen.

Das erste Kneipengespräch, bei dem Ideen gesammelt, diskutiert und vertieft werden sollen, findet statt am Mittwoch, 22. Januar, ab 18 Uhr in der Boy im „Haus Bednarz bei Rita“, Horster Straße 404. Die weiteren Termine: Eigen, Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr Gaststätte „Funkehäuschen“, Gladbecker Straße 211a; Fuhlenbrock, Dienstag, 11. Februar, 19 Uhr, Zum Keglereck, Wilhelm-Busch-Straße 20; Kirchhellen, Mittwoch, 12. Februar, 19 Uhr, Klosterstübchen, Hauptstraße 85; Batenbrock, Montag, 17. Februar, 19 Uhr, Kali Orexi, Horster Straße 179; Stadtmitte: Dienstag, 18. Februar, 19 Uhr, Rathausschänke, Kirchhellener Straße 21; Welheim, Welheimer Mark und Ebel, Donnerstag, 5. März, Heintze, Knappenstraße 27. Anmeldung im Netz und per Telefon: (0201-749936-003)