Bottrop. Sieben Filme werden bei den Schulkinowochen im Filmforum gezeigt. Bottroper Schulen können sich noch anmelden. Einige Termine sind ausgebucht.

Bottroper Schüler dürfen im Kinosaal lernen

Vorhang auf, Spielfilm ab. Zum 13. Mal bieten die landesweiten Schulkinowochen ein umfangreiches Programm mit Bezügen zu verschiedenen Unterrichtsthemen sowie kostenlose pädagogische Begleitmaterialien an. Ab Donnerstag, 30. Januar, zeigt das Filmforum der VHS Bottrop sieben Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme, die die Medienkompetenz von Schülern aller Schulformen und Altersstufen stärken sollen.

Das Ziel der Schulkinowochen NRW ist es, die Filmbildung zu fördern sowie das Kino als außerschulischen Lernort für Schüler erlebbar zu machen. Mehr als 120 Kinos beteiligen sich an der Aktion. „Pettersson und Findus – Findus zieht um“ ist das dritte Abenteuer des Schweden und seines Katers. Der Termin für Donnerstag, 30. Januar, um 9 Uhr ist bereits ausgebucht. Für den zweiten Termin am Mittwoch, 5. Februar, um 9 Uhr sind noch Plätze frei.

Für manche Vorführungen gibt es nur noch Restkarten

In der Fortsetzung „Paddington 2“ erlebt der nach England eingewanderte kleine Bär Paddington in London neue Abenteuer mit seiner adoptierten britischen Familie, als ihm das Geschenk für seine Tante gestohlen wird. Wer den Film sehen will, muss sich beeilen. Die Vorstellung am Freitag, 31. Januar, ist ausgebucht. Es gibt aber noch Karten für den Termin am Dienstag, 4. Februar, um 9 Uhr.

„A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando“ ist der vierte Teil des beliebten Animationsfilms. Die Helden Woody und Buzz Lightyear begeben sich auf die Suche nach einem verschwundenen neuen Spielzeug. Der Film läuft am Montag, 3. Februar, 11.15 Uhr, Plätze sind noch frei. Die Wegwerfgesellschaft wird darin auf originelle Weise auf den Kopf gestellt.

Jugendbuchklassiker von Erich Kästner darf nicht fehlen

Der Eingang zum Filmforum im Kulturzentrum August Everding an der Blumenstraße. Vom 30. Januar bis zum 5. Februar werden dort sieben Filme für Schüler gezeigt. Foto: Oliver Mengedoht

Mit der Neuverfilmung von „Das fliegende Klassenzimmer“ ist Regisseur Tomy Wigand die Adaption von Erich Kästners beliebtestem und erfolgreichstem Jugendroman gelungen. Der Film wird gezeigt am Montag, 3. Februar, um 9 Uhr, und am Dienstag, 4. Februar, um 11 Uhr.

Ein weiterer Jugendbuchklassiker von Erich Kästner ist „Pünktchen und Anton“. Regie führte Oscar-Preisträgerin Caroline Link. Allerdings sind die Plätze für die Aufführung am 5. Februar leider schon ausgebucht.

Freie Plätze gibt es noch für den Dokumentarfilm „Hi, Ai“, der zeigt, wie Roboter mit künstlicher Intelligenz den Alltag der Menschen zunehmend verändern (Donnerstag, 30. Januar, 11 Uhr). Auch „Der Schuh des Manitu“-Regisseur Michael „Bully“ Herbig ist mit einem Film vertreten. In „Ballon“ lässt er nach wahren Begebenheiten zwei Familien die DDR-Flucht auf dem Luftweg wagen (Freitag, 31. Januar, 11 Uhr).

Bottrop Es sind wieder Preise ausgeschrieben Die Schulkinowochen NRW werden von „Vision Kino – Netzwerk für Film und Medienkompetenz“ und von „Film+Schule NRW“ veranstaltet. Bottroper Schulen können sich für die Spieltermine anmelden. Der ermäßigte Eintrittspreis für die Vorführungen beträgt 3,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Auch in diesem Jahr können die Schüler an einem Wettbewerb für Filmkritik von spinxx.de, dem Onlinemagazin für junge Medienkritik, teilnehmen und Preise für die gesamte Schulklasse gewinnen.