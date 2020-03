Bottroper Schulen und Virus: Hotline geschaltet

Bottrop / Münster. Viele Eltern haben Fragen nach dem Coronavirus in Verbindung mit der Schule. Die Bezirksregierung Münster hat deshalb eine Hotline eingerichtet.

Geht es um Fragen zu dem Coronavirus in Verbindung mit der Schule, bietet die Bezirksregierung Münster ab sofort ein Info-Telefon an. Die Rufnummer lautet 0251 411-4198 und ist montags bis freitags in der Zeit zwischen 8 Uhr und 16 Uhr erreichbar.

Bei Gesundheitsfragen können Interessierte das Service-Center der Landesregierung unter 0211 9119-1001 (montags bis freitags zwischen 8 und 18 Uhr) oder das örtliche Gesundheitsamt anrufen.

