Die Sparkasse in Bottrop - hier ihre Zentrale am Pferdemarkt - unterstützt mit ihrer Spendenaktion zwei gemeinnützige Vereine und den Bottroper Handel.

Soziales Bottroper Sparkasse spendet an Sozialberatung und Malteser

Bottrop. Alle Beschäftigen des Geldinstitutes bekommen einen Bottrop-Gutschein, um den Handel zu stärken. Personalrat findet Spenden großartig.

Die Bottroper Sparkasse unterstützt zwei soziale Vereine in der Stadt mit Geldzuschüssen. So können die Evangelische Sozialberatung, die Hilfe für Menschen in Wohnungsnot leistet, und die Malteser ihre Projekte mit einer Finanzspritze von jeweils 2000 Euro voranbringen.

Wie in den letzten Jahren auch spendet die Sparkasse diese Zuwendungen für soziale Zwecke wieder anstelle eines früher üblichen Mitarbeitergeschenks. Wegen der Corona-Krise hat der Vorstand der Sparkasse diesmal jedoch entschieden, dennoch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeweils einen Bottrop-Gutschein als Geschenk zukommen zu lassen und damit den Bottroper Handel zu unterstützen.

Die Spenden werden den Vereinen überwiesen

„Wir wollten einfach mehr tun. Mit dem Verschenken der Bottrop-Gutscheine konnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen,“ sagte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Thomas Schmidt. Die Gutscheine können im Bottroper Handel eingelöst werden und unterstützen diesen damit auch im Corona-Lockdown und danach.

Der Personalrat der Sparkasse findet es großartig, dass trotzdem im Namen aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch Spenden an die beiden gemeinnützigen Vereine fließen. Denn den Maltesern und der Evangelische Sozialberatung kommt das Geld ja auf Vorschlag der Sparkassen-Beschäftigten zu. Auf die Übergabe der Spende in einem offiziellen Termin verzichtet der Personalrat wegen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie diesmal allerdings. Die Spenden werden den beiden Vereinen überwiesen.