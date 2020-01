Bottrop/Kirchhellen. Summe ist bei verschiedenen Aktionen zusammengekommen. Eine Aufstockung ist der Familie in Aussicht gestellt. Die bedankt sich bei den Spendern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bottroper spenden 7000 Euro für ein Auto mit Rampe für Josi

Annika Visser wirkt immer noch überwältigt. Mit der großen Unterstützung, die sie und ihre Familie aktuell erfahren, hätte sie noch vor ein paar Wochen nicht gerechnet. Viele wollen helfen, damit Annika und Stefan Visser für ihre kranke Tochter Josi (12) einen rollstuhlgerechten Pkw anschaffen können. Am Mittwoch übergab nun das Team des integrativen Cap-Lebensmittelmarktes in Grafenwald seine Spende dafür an Mutter und Tochter.

Dank der Aktion „Spenden statt Böllern“ in dem von der Diakonie betriebenen Lebensmittelmarkt und einer Grillaktion, die Beschäftigte unterstützt durch Spenden von Bäcker Peter, FD Fleischwaren Bottrop und Hof Umberg auf die Beine stellten, kamen insgesamt 2511 Euro zusammen.

Caritas hat Aufstockung der Spendensumme in Aussicht gestellt

Familie Visser zu Besuch beim SV Rhenania Bottrop. Auch der Fußballverein half der Familie. Foto: svr

Damit erhöht sich die bislang erreichte Spendensumme für ein Auto mit Rampe für Josi auf über 7000 Euro. Annika Visser zählt die weiteren Unterstützer auf: „Über den Fußballverein Rhenania Bottrop haben wir 2700 Euro bekommen.“ Privatpersonen hätten teils Briefe abgegeben, 300 Euro kamen auf diese Weise zusammen. Und über die Spendenplattform www.betterplace.me/auto-fuer-josi liefen bislang gut 1800 Euro ein. Allen Unterstützern möchte Annika Visser, gerade auch über die Veröffentlichung in den Medien, herzlich Danke sagen.

Und es geht noch weiter: Die Caritas Kirchhellen habe mit ihrem Sozialwerk in Aussicht gestellt, die bisher eingegangenen Spenden auf 15.000 Euro aufzustocken.

Diakonie stellte Wagen leihweise zur Verfügung

Wie vermutlich die anderen auch, so engagierte sich das Team des Cap-Marktes ausgesprochen gerne für Josi, die auf ihren Rollstuhl angewiesen ist. Ein angeborener Chromosomenfehler hat zur Folge, dass ihr Herz heute nur noch zu zehn Prozent arbeitet. „Es ist eine Grafenwälder Familie, die auch vorher schon hier bei uns einkaufen war“, sagt Marktleiterin Sandra Rose. Gleichzeitig habe das gemeinsame Engagement auch das Cap-Team zusammengeschweißt.

Die Diakonie half zudem noch auf andere Weise: Gut einen Monat lang konnte Familie Visser leihweise einen rollstuhlgerechten Pkw der Bottroper Werkstätten nutzen – „das war super“, sagt Annika Visser. So habe sie unter anderem damit ihre Familie im Westerwald besucht.

Ausflüge und regelmäßige Fahrten zu Therapien und Ärzten

Und Josi? Findet Ausflüge mit einem für sie passenden Fahrzeug prima, erzählt ihre Mama. Momentan gehe es der Zwölfjährigen auch recht gut, sie lache viel, esse gut – „und sie will viel erleben“, sagt Annika Visser. Wertvoll wäre ein eigenes rollstuhlgerechtes Auto für die Familie zudem, um zum Beispiel regelmäßig anfallende Fahrten zu Therapien, zu Ärzten, zum Uni-Klinikum Essen oder dem Hospiz in Wuppertal problemlos meistern zu können.

Ein rollstuhlgerechter Neuwagen wäre teuer in der Anschaffung – „die fangen bei 25.000 bis 30.000 Euro an“. Einen Gebrauchten zu kriegen sei schwierig. „Das sind Nutzfahrzeuge und die werden meistens gefahren, bis sie auseinanderfallen“. Der Umbau eines normalen Autos wiederum schlage allein mit 7500 Euro zu Buche. „Die nächste Überlegung wäre, einen rollstuhlgerechten Pkw zu leasen“, sagt Annika Visser. Mit nur einem Gehalt in der Familie sei das nicht so einfach, aber dank der Spendengelder durchaus eine Möglichkeit.

Bottrop Ehrenamtliche starteten Initiative Das erste Spendenkonto für Josi ist auf die Initiative von Ehrenamtlichen hin eröffnet worden. Marion Elsner aus dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Emscher-Lippe besucht die Familie regelmäßig und hatte zusammen mit einem anderen Ehrenamtler überlegt, wie sie helfen könnten. Dieser hatte dann das Spendenkonto eröffnet und den Kontakt zu der von der Dorstener Firma ITNT GmbH betriebenen Facebook-Fanseite „We love Bottrop“ hergestellt. Dort wurde ein Spendenaufruf nebst Video gestartet.