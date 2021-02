Bewegung Bottroper Sportbund bietet kostenlose Online-Sportkurse an

Bottrop. Regelmäßige Bewegung und regelmäßiger Sport - das stärkt die Abwehrkräfte, sagt der Bottroper Sportbund. Deshalb gibt es nun dieses Angebot.

Der Bottroper Sportbund bietet kostenlose Online-Sportkurse an. Mit Unterstützung des Landessportbundes bietet der Verband unter dem Motto "trotzdemSport" jede Woche über 50 Mitmachangebote. Das umfasst die Themenbereiche Fitness, Entspannung, Sport für Ältere, Tanzen und Sport für Kinder.

Über die Internetseite des Bottroper Sportbundes (www.bottroper-sportbund.de) oder über die Seite des Sportbildungswerkes des Sportbundes (www.sportbildungswerk-nrw.de/bottrop) gelangen die Teilnehmer unkompliziert zu den Mitmachangeboten, so das Versprechen der Verantwortlichen.

Regelmäßige Bewegung kommt derzeit vielfach zu kurz

Und weiter: "Solange uns das Virus in den Sporthallen oder auf den Sportplätzen ausbremst, werden diese kostenlosen Sportangebote weitergeführt." Denn auch in Zeiten der Corona-Pandemie behielten die goldenen Regeln der Gesunderhaltung weiter ihre Gültigkeit. Dazu gehören: richtige Ernährung mit viel Obst und Gemüse, ausreichend kalorienfreie Getränke, genügend Schlaf, viel Frischluft und Licht, Entspannung aber auch regelmäßige Bewegung, so die Mahnung des Sportbundes.

Derzeit sei jedoch vor allem der Faktor regelmäßige Bewegung bei vielen Menschen nicht ausreichend abgedeckt, hat man beim Sportbund beobachtet. Bewegung helfe aber die körpereigenen Abwehrkräfte zu stärken, was aktuell besonders wichtig sei, und beuge Herz-Kreislauf-Erkrankungen Übergewicht und Osteoporose vor. Selbst die Gehirnleistung im Alter werde positiv beeinflusst.

