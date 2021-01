Stephanie Lücker-Plankermann (v.) gemeinsam mit Maklerin Ursula Gerschermann und Oberbürgermeister Bernd Tischler vor ihrem Haus an der Hansastraße. Mit dem Ladenlokal will die Bottroperin am Förderprogramm für die Innenstadt teilnehmen. Die Stadt könnte das Ladenlokal über Fördergelder anmieten und vergünstigt weiter vergeben.