Bottrops Aktion "SonntagsSatt" geht in die nächste Runde

Bottrop Am kommenden Sonntag gibt es wieder warmes Essen vor der Bottroper St. Cyriakuskirche. Dieses Mal kocht das Restaurant Mylos.

Die Aktion "SonntagsSatt" findet natürlich auch in der kalten Jahrenzeit weiter regelmäßig statt. Alle 14 Tage startet die Caritas St. Cyriakus ihren Mittagstisch, bei dem alle Menschen eingeladen sind, die es gerade in Coronazeiten schwer haben und sich über ein leckeres Essen und eine kleine Begegnung - natürlich mit coronamäßigen Abstandsregeln - freuen.

Gut verpackt zuhause genießen

Das nächste Essen to go bereitet das Restuarant Mylos zu. Ausgegeben werden die nächsten warmen Mahlzeiten wird am kommenden Sonntag, 17. Januar, in der Zeit von 13 bis 14 Uhr vor der St. Cyriakuskirche, Kirchplatz 1, in der Innenstadt. Alles ist gut verpackt und kann zuhause genossen werden.

Bis zu 50 Gäste sind sonntags dabei

