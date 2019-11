Bottrops Filmfreunde bekommen bald auch ein Open-Air-Kino

Bottrop bekommt eine Open-Air-Kino-Reihe. Die Mitglieder des Finanzausschusses stellen der Stadtverwaltung für das neue Kulturangebot 30.000 Euro zur Verfügung. Die ÖDP hatte beantragt, dass mit dem Geld ab 2021 ein Kinoprogramm unter freiem Himmel geschaffen wird.

„Das fanden alle eine Superidee“, freut sich ÖDP-Sprecher Johannes Bombeck. Der Ratsherr weist darauf hin, dass Open-Air-Kinos in einer ganzen Reihe von Ruhrgebietsstädten zum Kulturangebot gehören - ob im Landschaftspark Nord in Duisburg, im Innenhof der Burg Dinslaken, im Dortmunder Westfalenpark oder auf dem Hof der Brauerei Fiege in Bochum. „Es wird Zeit, dass Bottrop auch so ein Angebot bekommt“, meinte der ÖDP-Ratsherr.

ÖDP möchte, dass daraus ein kulturelles Ereignis in der Innenstadt wird

Im Jahr 2021 soll es so weit sein. „Es sollte ein Sommer-Open-Air-Kino werden“, schlägt Johannes Bombeck vor. Bis zu elf Filme könnten dann pro Saison gezeigt werden, nimmt der Ratsherr die luftigen Kinoangebote der anderen Revierstädte zum Maßstab. Den Auftrag zum Aufbau der neuen Kinoreihe werde das Kulturamt erhalten. Der ÖDP-Sprecher schlägt allerdings schon jetzt vor, dafür einen möglichst zentralen Ort zu finden. „Wir könnten ein kulturelles Ereignis in der Innenstadt schaffen“, hofft Bombeck.

Völlig neu ist Open-Air-Kino in Bottrop nicht. So klinkte sich das Kulturamt eine Zeit lang regelmäßig in die Reihe Film-Schau-Plätze ein und zeigte Filme zum Beispiel am Bootshaus des Rudervereins am Rhein-Herne-Kanal, im Berne-Park, im Stadtgarten oder am Grusel-Labyrinth. „Das war auch nicht schlecht“, findet Johannes Bombeck, doch der eine Film unter freiem Himmel im Jahr sei etwas wenig.

Ein filmisches Nischenprogramm dürfe die neue Open-Air-Kino-Reihe allerdings ohnehin nicht werden. „Wir müssen da dann auch Filme zeigen, die richtig populär sind“, meint der Ratsherr. Snacks und Getränke oder ein kleiner Imbiss gehören für ihnzu einem Kinoabend unter freiem Himmel ebenfalls dazu. Womöglich finden sich ja interessierte Anbieter, hofft der Bottroper.