Die Bottroper SPD sorgt sich wegen der höheren Schadstoffbelastung um die Gesundheit der Bürger im Bottoper Süden und auch um die Zukunft der Kokerei Prosper mit ihren vielen Arbeitsplätzen. „Wir sehen vor allem die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde und die Konzernleitung in der Pflicht. Wenn deutlich wird, dass die umgesetzten Maßnahmen nicht zur gewünschten Reduzierung der Belastung führt, muss die Bezirksregierung weitere Maßnahmen anordnen. Wenn der Betreiber und die Aufsichtsbehörde nicht konsequent handeln, gefährden sie über 500 Arbeitsplätze“, betonte SPD-Fraktionschef Thomas Göddertz.

Der Landtagsabgeordnete stellt sich an die Seite der Bürger. „Die Sorgen der Anwohner sind ernst zu nehmen, auch sie haben ein Recht auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Es kann nicht sein, dass selbst in größerer Entfernung von der Kokerei die Gärten betroffen sind. Jeder Bürger hat das Recht darauf, sein Eigentum uneingeschränkt nutzen zu können", erklärte Göddertz. Zwar habe die Bezirksregierung mit der Kokerei Verbesserungsmaßnahmen vereinbart, die allerdings erst mit Verzögerung umgesetzt wurden. „Konnten sich die Messwerte im Jahresmittel 2019 überhaupt verbessern, wenn der Austausch defekter Ofentüren erst im Februar 2020 abgeschlossen wurde?", fragt der SPD-Sprecher. Die SPD im Stadtrat fordert die Bezirksregierung daher auf, beschlossene Verbesserungsmaßnahmen transparent darzustellen und den Fortschritt dieser Maßnahmen öffentlich zu dokumentieren.

Ratsherr fordert auch den Austausch offenbar poröser Koksöfen

DKP-Ratsherr Michael Gerber hält die Anordnungen der Aufsichtsbehörde für ungenügend. „Es ist alarmierend, dass sich die Umweltvergiftung an 15 von 17 Messpunkten erhöht hat. An einem Messpunkt hat sich diese sogar verdoppelt“, sagte Gerber. Der Ratsherr fordert, dass nicht nur schwer beschädigte, sondern alle defekten Türen der Koksöfen und auch offenkundig poröse Koksöfen, aus denen Schadstoffe frei werden, in der Kokerei ausgetauscht werden. Die Mängel am Gleisbett, über das die Türen vor die Koksöfen geschoben werden, seien bereits beim letzten Runden Tisch ein Thema gewesen. „Es ist fahrlässig seitens der Verantwortlichen, der Kokerei bis zum 1. Juli 2020 Zeit zu lassen, das Gleisbett zum Befüllen und Entleeren der Koksöfen zu erneuern“, kritisierte der Ratsherr. Zwar hat die Bezirksregierung für die Reparatur des Gleisbettes formal eine Frist bis Juli gesetzt, eine Vertreterin der Aufsichtsbehörde äußerte im Rathaus jedoch die Hoffnung, dass die Mängel auch früher abgestellt werden.