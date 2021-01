Bottrops Janusz-Korczak-Schule ermöglicht Anmeldung per Post

An der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Bottrop beginnen die Anmeldegespräche am Freitag, allerdings im Jahrgangshaus an der Beckstraße.

Die Janusz-Korczak-Gesamtschule in Bottrop beginnt mit den Anmeldegesprächen für den kommenden 5. Jahrgang am kommenden Freitag, 29. Januar. Die Eltern können trotz der Corona-Lage auch persönlich ins Schulgebäude kommen. So haben die Eltern am Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18 Uhr im Jahrgangshaus an der Beckstraße die Möglichkeit, ihre Kinder anzumelden.

Aufgrund der aktuellen Corona Situation bittet die Schulleitung darum, vorher telefonisch einen Termin abzusprechen. Dies ist unter der Telefonnummer 02041/709470 möglich. Die Terminvergabe verringere unnötige Wartezeiten und gewährleiste einen reibungslosen Ablauf, heißt es. Es wird ebenfalls darum gebeten, nur mit einem Elternteil und dem Kind zu erscheinen. Notwendige Hygienevorschriften wurden getroffen. Bei Betreten des Schulgeländes muss eine medizinische Maske getragen werden.

Die Anmeldeunterlagen können allerdings auch per Post oder durch Briefeinwurf abgegeben werden. Gerne gibt die Schulleitung nähere Auskünfte, wenn Fragen zur Schule auftreten. Hierzu findet neben der telefonischen Beratung auch eine regelmäßige Videosprechstunde online statt. Informationen zur Schule und zum Unterricht sind auf der Schulwebseite der Schule zu finden: www.jkg-bottrop.de