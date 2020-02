Bottrops jecke Weiber feiern und tanzen in den Sälen

Bottrop. Auf den Damensitzungen in Bottrop ging es hoch her. Musik, Show-Acts und sogar ein Stripper heizten den Frauen ein. Der Abend in vielen Fotos.

Die Aula Welheim und der Muazzam-Palast waren am Donnerstagabend fest in der Hand der jecken Weiber. Die KG Boyer Narren und die Kleine Karnevalsgesellschaft (KKG) hatten zu ihren Damensitzungen geladen – und es ging hoch her.

Die Weiber sind los 1 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

2 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

3 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

4 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

5 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

6 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

7 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

8 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

9 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

10 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

11 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

12 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

13 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

14 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

15 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

16 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

17 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

18 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

19 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

20 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

21 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

22 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

23 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

24 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

25 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

26 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

27 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

28 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

29 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

30 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

31 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

32 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

33 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

34 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

35 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

36 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

37 / 37 Die Weiber sind los KKG und KG Boyer Narren feiern Weiberfastnacht. Foto: Thomas Gödde

Es hat nicht lang gedauert bei der Weibersitzung der Boyer Narren und die ersten Frauen standen auf den Stühlen. Entertainer Jörg Dussa heizte den Damen in der Aula Welheim dermaßen ein. Zu Schlager- und Discofox-Klängen bewiesen die Besucherinnen, dass man auch ohne Männer bestens tanzen kann. Dass der Sänger die Aula kurzzeitig in die Boy verlegte, um den alten Gag mit der Weiberfastnacht in Bottrop-Boy zu bringen – darüber sahen die Mädels gern hinweg.

In Welheim stand auch ein Stripper auf dem Programm

Als Warm-up für den Besuch von Prinzessin Denise I. – Prinz Christoph I. war zwar auch dabei, hat ja aber an Weiberfastnacht nichts zu melden – genau das Richtige und Einstieg in eine lange Sitzungs- und Partynacht. Mit Kabarettist Wolfgang Trepper stand in Welheim auch ein echter Hochkaräter auf der Bühne. Doch auch einen Stripper hatten die Organisatoren eingeladen.

Aber auch für einige Männer wurde es ein anstrengender Abend. Das Männerballett der KAB St. Bonifatius etwa stand bei beiden Sitzungen auf der Bühne und erntete für seine Darbietung viel Applaus. Am Ende forderten die Damen auf der KKG-Sitzung gar ein Zugabe, die auch prompt gewährt wurde.

Bei der KKG durften Männer zunächst im Foyer, später auch im Saal mitfeiern

Danach durften dann die „zukünftigen Solotänzerinnen“ der Gesellschaft auf die Bühne. Die teils noch sehr jungen Nachwuchsgardemädels wussten zu überzeugen. Überhaupt zeigten auf der KKG-Sitzung zahlreiche Garden – eigene und die anderer Gesellschaften – ihr Können. Gleich zu Beginn hatte Luca Engels, der schon früh mit Schlagerklängen den Saal auf Betriebstemperatur brachte.

Anders als bei den Boyer Narren durften bei der KKG die Männer später mitfeiern – ab 18.30 Uhr im Foyer, nach Ende des Programms dann auch im Saal.