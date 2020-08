Bufdis sammeln an Bottroper Gesamtschule Berufserfahrung

Noch einmal für ein Jahr freiwillig zurück an die alte Schule? Darum haben Daria Gottfried, Hendrik Löker und Sven Schmidt das gemacht.

Nach dem Schulabschluss noch einmal für ein Jahr in die Schule - Daria Gottfried, Hendrik Löker und Sven Schmidt haben in ihrem Bundesfreiwilligendienst an der Willy-Brandt-Gesamtschule unterstützend im Unterricht mitgewirkt, Klassenausflüge begleitet und in einem Lernstudio gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern den Schülern zurück in den Schulalltag geholfen.

Die Freiwilligen waren nicht nur Lehrern und Schülern eine wertvolle Hilfe im stressigen Schulalltag, auch sie selbst empfanden ihre Arbeit als Bereicherung. „Der Bundesfreiwilligendienst hat mir bei der Berufsfindung sehr geholfen. Er hat mir gezeigt, dass ich in einem sozialen Beruf arbeiten möchte“, sagt Daria Gottfried, die eine Ausbildung zur Sozialassistentin beginnen wird.

Ein Freiwilliger will seinen Dienst sogar verlängern

Sven Schmidt ging es darum, Berufserfahrung zu sammeln. „Darauf kann ich bald in meiner Ausbildung zum Kinderpfleger aufbauen“, sagte er. Hendrik Löker hofft sogar, dass sein Dienst um ein halbes Jahr verlängert wird. „Ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel mitnehme und erlebe“, berichtet er.

Auch zum neuen Schuljahr sucht die Willy-Brandt-Gesamtschule wieder Freiwillige und hofft auf Bewerbungen. Die bisherigen Teilnehmer raten zukünftigen Freiwilligen, offen an die Zeit in der Schule heranzugehen. Alle drei sind sich einig, dass der Umgang mit den Kindern die wertvollste Erfahrung im Freiwilligendienst ist.