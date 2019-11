Busse der Vestischen umfahren ab Dezember den Ebel-Stau

Der Busbetreiber Vestische reagiert zum Fahrplanwechsel auf den vom Verkehrsverbund ausgerufenen neuen Takt auf der Schiene. Am Hauptbahnhof, in Gladbeck-West und in Dorsten müssen die Busse jetzt für die Anschlüsse den 15- oder 30-Minutentakt aufnehmen. Bei der Gelegenheit versucht die Vestische auch, die Busse der Linien 261 aus dem Ebeler Dauerstau zu holen.

Ab dem 15. Dezember hält die Linie 261 nicht mehr am Plankenschemm. Die Haltestelle wird weiter von der Linie 186 aus Borbeck im 20-Minuten-Takt bedient. Durch die Aufgabe der Haltestelle können die Busse der Linie 261 eine Umleitung um den Hauptbahnhof herum fahren, wenn nachmittags zwischen Essen-Vogelheim und Ebel mal wieder nichts mehr geht. Achtung: Um die Anschlüsse am Hauptbahnhof zu sichern, fahren die Busse montags bis freitags früher.

Busse der Linie 261 bekommen ab Dezember die Chance, den Ebeler Stau um umfahren. Das wäre künftig auch eine Option für den Schnellbus 16. Dafür muss die Haltestelle Ebel verlegt werden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto ServicesOliver Mengedoht / FUNKE Foto Se

Stau-Umfahrung

Diese Umleitungs-Option haben die Fahr-Planer auch für den staugeplagten Schnellbus 16 (Essen - Kirchhellen) im Hinterkopf. „Ich höre mit Interesse, dass die Bottroper Verkehrspolitiker über eine Verlängerung der Extraspur für den Bus nachdenken“, sagt Peter Pulina, Abteilungsleiter Angebotsplanung bei der Vestischen. „Wenn es funktioniert, wäre das ein Superplan. Wenn nicht, könnte auch der SB 16 nach einem künftigen Fahrplanwechsel den Stau umfahren.“ Dafür müsste dann die Haltestelle „Ebel“ verlegt werden. Hintergrund:Im Stau zwischen beiden Städten fängt sich die Linie vor allem nachmittags bis zu 40 Minuten Verspätung ein.

Neu sortieren am ZOB

Am Busbahnhof ZOB sortiert die Vestische ein wenig neu. Alle Busse Richtung Grafenwald und Kirchhellen (SB 16, 251, 267) starten ab Dezember am Bussteig 7. Dafür fährt die künftig von der Bahn-Tochter Rheinlandbus betriebene Linie 291 ab Bussteig 11. Die Änderung macht Sinn: Bisher kommen sich die Gelenkbusse Richtung Kirchhellen und die der Linien SB 91 öfter ins Gehege.

Was sich sonst noch ändert: Die Linien 258, 260 und 266 werden an die neuen Zug-Abfahrtzeiten in Gladbeck-West angepasst; das bedeutet unter anderem eine Minute mehr Aufenthalt am Boyer Markt. Die Linie 262 fahren wochentags deutlich früher, die der Linie 264 deutlich später.

Knapperes Umsteigen nach Dorsten

Eine wichtige Änderung betrifft Kirchhellen-Mitte. Hier haben die Linien 267 und SB 16 an der Schulze-Delitzsch-Straße bisher Anschluss an die neu geschaffene Linie 297 nach Dorsten. Weil die jetzt früher starten muss, um am ZOB Dorsten die Anschlüsse auf die Schiene zu bekommen, werden die Umstiegszeiten an Werktagen jetzt knapper; Fahrgästen des SB 16 bleibt genau eine Minute. Bei der geringsten Verspätung des Schnelbusses ist der Anschluss also weg. Pendler nach Dorsten sind auf der sicheren Seite, wenn die den Bus der 267 nehmen, der vor Abfahrt des Schnellbusses am ZOB abfährt.

Im Frühjahr wollen die Angebotsplaner der Vestischen überprüfen, ob sich die größte Änderung des Fahrplanwechsels 2018 gelohnt hat. Im Sommer war damals die überlange Linie des SB 16 in Kirchhellen geteilt worden. Die Zubringerfahrten nach Feldhausen und Dorsten hatten die Linien 267 und 297 übernommen. Damit hatte der Busbetreiber auch deutlich mehr Buskilometer zwischen Kirchhellen und dem ZOB auf die Straße gebracht. „Am Anfang haben die Fahrgäste das Angebot nicht zu 100 Prozent angenommen“, sagt Pulina. Zuletzt sind die Zahlen aber wieder angestiegen. Das Verkehrsunternehmen hat sich einen langen Atem verordnet, sagt Pulina: „Wir stehen weiter zu diesem Konzept.“