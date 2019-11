Bottrop. Die Delegierten auf dem Kreisparteitag der CDU sind den Streit in Berlin und München leid. Der Mitgliederschwund setzt der Partei in Bottrop zu.

Anette Bunse bleibt Vorsitzende der Bottroper CDU. Die Delegierten auf dem Kreisparteitag bestätigten die Ratsfrau und ehemalige Landtagsabgeordnete in ihrem Amt. Stellvertreter bleiben Dennis Beckers und Frank Kien. In ihrem Bericht schlug Anette Bunse aber auch kritische Töne an.