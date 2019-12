Chorkonzert im März in der Liebfrauenkirche

Das nächste Chorkonzert des Städtischen Musikvereins Bottrop mit dem Folkwang Kammerorchester Essen zu „Felix Mendelssohn Bartholdy“ (Sinfonie Nr. 2 Lobgesang, Hymne „Hör mein Bitten“, Drei Lieder für Frauenchor und Orgel) findet am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr in der Liebfrauenkirche am Nordring statt.





Die Leitung übernimmt Friedrich Storfinger. Zum Ensemble gehören Judith Hoff (Sopran), Esther Borghorst (Alt), Jörg Nitschke (Tenor), Matthias Sprekelmeyer (Bass) und Wolfgang Schwering (Orgel). Kartenvorverkauf: Theaterkasse am August-Everding-Kulturzentrum, Telefon unter 02041/ 703308. Mehr Informationen zum Konzert unter www.musikverein-bottrop.de

Für Aufnahmen ist Rainer Neuwirth (RN Audio) per E-Mail unter rn-audio@t-online.de zu erreichen.