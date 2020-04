Corona: Bottroper SPD fordert für Frauen Schutz vor Gewalt

Tanzend demonstrierten Bottroper im Februar gegen Gewalt an Frauen. Jetzt fordert SPD-Abgeordneter Thomas Göddertz in der Corona-Krise mehr Schutz für Frauen und Kinder.

Bottrop Frauenhäuser brauchen jetzt mehr Geld, sagt der Bottroper SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Göddertz. Das will er für gefährdete Kinder erreichen.

SPD-Landtagsabgeordneter Thomas Göddertz fordert eine bessere finanzielle Ausstattung der Frauenhäuser. Er verlangt von der Landesregierung auch, das Betretungsverbot von Schulen und Kindergärten für gefährdete Kinder aufzuheben. „Die Corona-Krise sorgt nicht nur für finanzielle Nöte in den Familien. Ich sehe eine akute Gefährdung durch das Kontaktverbot für die Opfer von häuslicher Gewalt", sagte der Bottroper.

Das Land müsse sicherstellen, dass von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder geschützt werden, forderte er. Dazu müsse es die finanziellen Mittel aus dem Hilfspaket auch Frauenhäusern zur Verfügung zu stellen und digitale Angebote zügig ausweiten. Außerdem müssten gefährdete Kinder Schulen und Kitas betreten dürfen.

Kinder brauchen vertraute Helfer in der Not

"Mit dem Gang in diese Einrichtungen haben Kinder und Jugendliche Kontakt zu vertrauten Bezugspersonen. Wir könnten sicherstellen, dass die Betroffenen direkte Ansprechpartner bekommen würden, an die sie sich im Notfall wenden können", erklärte der Abgeordnete. Wie andere Bundesländer müsse auch die NRW-Regierung per Erlass Rechtssicherheit schaffen.

Die SPD beobachte, dass die Aufnahmekapazität der Frauenhäuser an Grenzen stoße. „Die Einrichtungen werden zunehmend voller", sagte der Göddertz. "Wir sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung für den Schutz von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern bewusst und werden uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mittel dafür einsetzen, dass diese Frauen und Kinder geschützt werden", versicherte er. nj