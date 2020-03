Coronavirus: Best schließt samstags Recyclinghöfe

Der Recyclinghof Donnerberg am Südring bleibt vorerst an Samstagen geschlossen.

Bottrop Kunden in Bottrop können Abfälle auf den Recyclinghöfen nur wochentags abgeben. Samstags wird es sonst zu voll. Entrümpelungen sollten tabu sein.

Auch die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) schränkt ihren Service in der Corona-Krise etwas ein. So bleibt der Recyclinghof am Südring ab Samstag, 21. März, wegen der sonst zu erwartenden hohen Besucherzahl samstags geschlossen.

Von montags bis freitags sind die Öffnungszeiten jedoch unverändert. Best-Sprecherin Anna Klein wendet sich allerdings mit dem dringenden Aufruf an die Bürger: "Kommen Sie ausschließlich im Rahmen einer Notentsorgung und verzichten Sie auf Abfallanlieferungen im Rahmen eines Frühjahrsputzes". Denn viele nutzen die Zeit offenbar jetzt für Entrümpelungen.

Kunden müssen Mindestabstand von einem Meter halten

Die Best-Kunden müssen einen Mindestabstand von einem Meter zu den Mitarbeitern des Recyclinghofes einhalten. Auch der Recyclinghof in Kirchhellen bleibt mittwochs und samstags geschlossen, teilte die Best mit. Die Best-Hauptstelle an der Mozartstraße ist für den Publikumsverkehr geschlossen.