Die Geschäfte in Bottrop dürfen am Mittwoch öffnen. Am Dienstagnachmittag hatte der Bottroper Krisenstab wegen der Corona-Krise die Schließung des örtlichen Einzelhandel verfügt, am Dienstagabend nahm er die Anordnung wieder zurück. „Der neue Erlass des Landes, der gerade übermittelt worden ist, verfügt - anders als der Vorschlag der Bundesregierung - keine Schließungen im Einzelhandel“, teilte Stadtsprecher Andreas Pläsken mit. Der Bottroper Krisenstab müsse deshalb seine Anordnung überprüfen und eventuell noch einmal neu entscheiden. „Damit wird die Schließung für Mittwoch aber noch nicht wirksam. Die Geschäfte können also in Bottrop noch geöffnet bleiben!“, betonte der Stadtsprecher. Die Schließung der Stadtverwaltung gilt jedoch ab Mittwoch.

Die Dienststellen seien nur noch im Notfall zu erreichen. „D i e L a g e i s t e r n s t“, mahnte Paul Ketzer, der den Bottroper Krisenstab leitet. Alle Schließungen und Verbote dienten dazu, die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern, erklärte auch Gesundheitsdezernent Willi Loeven. In Bottrop gebe es jetzt neun Corona-Erkrankte, bestätigte er. Hinzu kommen 80 Menschen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. „Das sind Leute, die zu einem der Erkrankten Kontakt hatten. Sie müssen vierzehn Tage zu Hause bleiben und werden täglich nach ihrem Gesundheitszustand befragt“, erklärte der Gesundheitsdezernent. Die Menschen in Quarantäne seien keine Corona-Verdachtsfälle. „Wer Kontakt zu Kontaktpersonen von Corona-Erkrankten hatte, muss keine Einschränkungen hinnehmen“, sagte er.

Die Wochenmärkte in Bottrop dürfen weiterhin stattfinden

Auch Fitnessstudios, Saunen, Bäder und Solarien müssen allesamt geschlossen werden, verfügte der Krisenstab. Die Wochenmärkte – etwa der Markt am Mittwoch in der City - dürfen stattfinden. Auch für Markthändler nahm der Krisenstab wegen der Uneinigkeit zwischen Bund und Land seine Anordnung wieder zurück. Also wird die Stadt auch Markthändler, die keine Lebensmittel anbieten, vorerst weiter zulassen.

Alle Geschäfte müssen aber strenge Auflagen zur Hygiene erfüllen. „Sie müssen den Zutritt in das Geschäft steuern und dürfen keine Warteschlangen zulassen“, sagte der Chef des Krisenstabes. Auch Trinkhallen können weiterhin öffnen, um den Grundbedarf an Speisen und Getränken zu decken. Sie können auch Zeitungen und Zeitschriften verkaufen, damit sich die Bürger informieren können.

Der Krisenstab hat alle Versammlungen untersagt

„Alle öffentlichen und privaten Versammlungen unter freiem Himmel und in Räumen sind untersagt“, erklärte Paul Ketzer. Das gilt auch für Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen und Synagogen. Nicht nur die Schulen und Kindertagesstätten bleiben geschlossen, Bildungsveranstaltungen aller Art seien ab sofort verboten: auch der Fahrschulunterricht. Alle Übernachtungen zu touristischen Zwecken in Hotels, Pensionen und sonstigen Unterkünften seien verboten. Restaurants, Speisegaststätten und Imbisse dürfen weiterhin Speisen anbieten, aber nur bis 18 Uhr. Kaum sprach der Krisenstableiter das aus, kam die Nachricht aus Düsseldorf: bis 15 Uhr.

Gemüse und andere Lebensmittel können die Menschen auf dem Wochenmarkt in der Bottroper Innenstadt noch einkaufen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Spielplätze und Schulhöfe in Bottrop werden geschlossen. Da wird man auf Bauzäune und Flatterbänder treffen“, kündigte Paul Ketzer an. Nur Kinder, die in Schulen betreut werden, dürfen Schulhöfe betreten. Es werde kontrolliert, ob die Bürger das auch beachten. „Wir sanktionieren nicht sofort. Wir wollen zunächst versuchen zu erklären: Schützt Euch selber. Wenn absolut keine Einsicht erfolgt, dann wird es in angemessenem Verhältnis auch Sanktionen geben“, sagte der Leiter des Krisenstabes.

Die komplette Stadtverwaltung schließt

Auch die gesamte Stadtverwaltung wird am Mittwoch geschlossen und stellt den Publikumsverkehr ein. Alle Treffen in den Dienststellen, die Bürger vorher vereinbart haben, sind damit abgesagt. Das gilt auch für die beiden schon vereinbarten Rathaus-Führungen. Nur Notdienste stehen noch zur Verfügung. Ansprechpartner gebe es in solchen dringenden Fällen im Sozialamt, im Jobcenter und im Jugendamt (02041/704470). „Die Bediensteten arbeiten aber weiter und halten den internen Verwaltungsdienst aufrecht“, betonte Paul Ketzer. Auch für die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) stellt den Publikumsverkehr ein. Die Recyclinghöfe bleiben aber geöffnet. „Die Müllabfuhr kommt weiterhin“, versicherte der Leiter des Krisenstabes.

Die Stadtverwaltung ist zentral über die Rufnummer 02041/7030 zu erreichen. E-Mail: stadtverwaltung@bottrop.de. Auf ihrer Internetseite gibt es weitere Informationen über die Regelungen in der Corona-Krise: