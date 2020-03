Coronavirus: Sparkasse Bottrop schließt Filialen um 12 Uhr

Bottrop Um soziale Kontakte zu verringern, öffnet die Sparkasse nur die Hauptstelle nachmittags - und rät, Geldsachen online oder am Telefon abzuwickeln.

Bottrop. Die Bottroper Sparkasse öffnet ihre Geschäftsstellen mit Ausnahme des Kundencenters in der Stadtmitte nur noch vormittags. Das Geldinstitut rät den Kunden, vor allem die mobilen und digitalen Beratungsmöglichkeiten zu nutzen. Auf diese Weise könne es gelingen, wegen der Corona-Krise die sozialen Kontakte weiter einzuschränken.

Die Versorgung mit Finanzdienstleistungen bleibt aber auf jeden Fall sichergestellt, teilte die Sparkasse mit. Das Kundencenter am Pferdemarkt 8 in der Stadtmitte sei weiterhin zu den üblichen Zeiten geöffnet. Diese Hauptstelle ist montags, dienstags und freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Mittwochs öffnet die Sparkasse in der Stadtmitte von 9 Uhr bis 13 Uhr sowie donnerstags von 9 Uhr bis 18 Uhr.

Filialen in den Stadtteilen schränken Öffnungszeiten ein

Die Beratungscenter in den Stadtteilen schränken dagegen die Öffnungszeiten ein. Die Geschäftsstellen der Sparkasse an der Johannesstraße, Im Fuhlenbrock, an der Gladbecker Straße und der Kirchhellener Straße sowie in Kirchhellen und Grafenwald seien ab sofort nur noch vormittags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, teilt das Geldinstitut mit. Die Geldautomaten und SB-Terminals stehen weiterhin uneingeschränkt und flächendeckend rund um die Uhr zur Verfügung.

Viele Bankgeschäfte können die Kunden von der Überweisung bis zur Abfrage des Kontostands aber ach sicher im Online-Banking von zuhause erledigen, rät die Sparkasse. Die Kunden, die sich bisher noch nicht für das Online-Banking registriert haben, können ihre alltäglichen Bankgeschäfte auch telefonisch unter der Telefonnummer 02041/104-0 über das Kundenservice-Center der Sparkasse erledigen.

Kundenberater bleiben nachmittags telefonisch erreichbar

Auch die Kundenberater der Sparkasse seien weiterhin zu den bisherigen Öffnungszeiten - also auch nachmittags - telefonisch erreichbar. das Geldinstitut empfiehlt seinen Kunden daher ohnehin zunächst die telefonische Kontaktaufnahme. Über aktuelle Entwicklungen hält die Sparkasse Bottrop auf ihrer Internet-Seite www.sparkasse-bottrop.de stets auf dem Laufenden.