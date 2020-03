Coronavirus: Webinare sollen Unternehmen in der Krise helfen

Die Wirtschaftsinitiative Münster will Unternehmen durch die Coronakrise helfen. Vorträge im Internet geben Hilfestellung - auch für Bottroper.

Die Corona-Krise belastet Betriebe und Beschäftigte massiv. Antworten auf die drängendsten Fragen bietet eine am Donnerstag (19. März) beginnende Webinar-Reihe. Alle Vorträge sind für 10.30 Uhr angesetzt. Es geht um die Bewältigung von Liquiditätsengpässen, um Kurzarbeitergeld, Arbeitsrecht und Lieferbeziehungen. Das Kompetenznetzwerk Zukunftssicherung hat dieses Angebot kurzfristig organisiert. Die Anmeldung zu den Online-Vorträgen erfolgt auf der Webseite der WIN Wirtschaftsinitiative Münster e.V. unter www.win-muenster.de/anmeldung.

Am Donnerstag spricht Förderberater Lennart Sundermeier von der NRW.BANK Münster zum Thema Liquiditätssicherung. Am Freitag, 20. März, trägt Thomas Borker zum Kurzarbeitergeld vor. Borker ist Teamleiter Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld bei der Agentur für Arbeit Ahlen/Münster. Am Montag, 23. März, vermittelt die Fachanwältin Katharina Neuroth von der Kanzlei Alpmann Fröhlich ihr Wissen zum Arbeitsrecht in der Corona-Krise. Am Dienstag, 24. März setzen Max Wehmeier und Thomas Prehn von Alpmann Fröhlich, Emsdetten, mit Ausführungen zu Lieferbeziehungen den vorläufigen Schlusspunkt.

Nach der Anmeldung erhalten die Interessenten eine Bestätigung mit Zugangslink zum Webinar. Die Teilnehmerzahl je Webinar ist auf 100 Personen begrenzt. Die Ergebnisse der Vorträge werden im Nachgang auf den Internetseiten aller Netzwerkpartner veröffentlicht.

Die Aktion wird unter anderem unterstützt vom Handelsverband Nordrhein-Westfalen Westfalen – Münsterland, der Handwerkskammer Münster, der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen und dem Hotel- und Gaststättenverband Westfalen.