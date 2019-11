Dem Kinderprinzenpaar wurde der Karneval in die Wiege gelegt

Volles Haus bei der Kinderprinzenkürung 2019. „Ein dreifach donnerndes Helau! Auf Bottrop! Auf das Festkomitee! Auf die Kinderprinzenkürung!“ So empfangen Frank Feser und Lars van de Sand, Vorsitzende des Festkomitees, die gut gelaunten Jecken. „Mein Azubi“ lacht Frank Feser. Der junge Mann, der früher selber einmal Stadtkinderprinz war, führt nicht das erste Mal durch die Veranstaltung. Denn heute ist Kinderprinzenkürung. Aus Lena Marie Witek und Ben Lewis wurden Lena Marie I. und Ben II.. Sie wurden offiziell zum Bottroper Stadtkinderprinzenpaar gekürt.

Ein buntes Nachmittagsprogramm mit Darbietungen der verschiedensten Tanzgarden erwartete gut gelaunten Gäste in der Aula der Willy-Brandt-Gesamtschule, eingeleitet mit dem Gardetanz der Grün-Weißen Funken. Traditioneller Beginn war 13.11 Uhr. Und Gäste waren zahlreich gekommen. Groß und Klein ließ es sich nicht nehmen, das neue Kinderprinzenpaar herzlich zu empfangen. „Karneval ist Zauber, Karneval ist Magie“. Das Motto des neuen Kinderpaares für die neue Session trifft den Nagel auf den Kopf. Denn gute Laune stellt sich im Karneval wie von selbst ein.

Als das Prinzenpaar durch den Saal tanzte, hielt es niemanden auf den Sitzen

Es wird gelacht, geschunkelt und geklatscht. Und spätestens als Lena Marie I. zusammen mit Ben II. mit ihrem fröhlichen Hofstaat als Polonaise durch den voll besetzten Saal zur Bühne zogen, hielt es niemanden mehr auf den Sitzen. Auf der Bühne dann, zeigten sich die zwei neuen Nachwuchs-Tollitäten äußerst souverän. Mit einem dreifachen „Bottrop Helau“ und „Jeck Yeah“ begrüßten sie das närrische Volk.

Die Garde der KKG Bottrop zieht in die Aula der Willy-Brandt-Gesamtschule ein. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

haben den Karneval quasi im Blut, er wurde förmlich ihnen in die Wiege gelegt. Prinzessin Lena Marie I. träumte als leidenschaftliche und karneval-begeisterte Tänzerin bereits mit zwei Jahren davon, in einer richtigen Garde zu tanzen. Als sie sechs Jahren alte wurde, war es so weit. Sie trat in die Bambini-Tanzgarde der KKG Bottrop ein und stieg nur ein Jahr später in die Juniorengarde auf.

Prinz Ben ist mit dem Karneval groß geworden

Auch Prinz Ben ist mit dem Karneval groß geworden. Direkt nach seiner Geburt wurde er vom damaligen Vorsitzenden, Günter Körber, in die KKG Bottrop. In einer Karnevalisten-Familie, in der die Eltern als begeisterte Jecken selbst in der KKG aktiv sind, und mit einer echten Bottroper Stadtprinzessin als Großmutter und dem Vater als Hoppeditz ist das Ehrensache. „Wir freuen uns, zusammen mit Euch zu feiern, zu tanzen und jede Menge Spaß zu haben und hoffen ihr werdet in der kommenden Zeit genauso viel Freude daran haben wie wir!“, verkünden beide gemeinsam.