Automaten DHL richtet Packstation am Ostring in Bottrop ein

Bottrop 76 Fächer umfasst die neue Packstation des Postlieferdienstes DHL, den er am Bottroper Ostring neu eingerichtet hat.

Der Postlieferdienst DHL hat eine neue Packstation am Ostring 201 in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 76 Fächer und erweitert somit die Möglichkeiten der Kunden des kontaktlosen Paketempfangs. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich.

Versandmarken-Service

Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Dienstleistungen rund um das DHL-Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich. Online gekaufte Versandmarken können Kunden mit dem Service der „Mobilen Paketmarke“ zudem in Filialen, DHL-Paketshops, an Packstationen oder vom DHL-Zusteller während seiner Zustelltour ausdrucken lassen. Der Zusteller nimmt das frankierte Paket dann direkt mit.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen.

