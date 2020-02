Rund 1000 Schüler aus 50 Schulklassen werden Ende März am „Jahrgangswald“ an der Dinslakener Straße gegenüber der Einfahrt zum Flugplatz Schwarze Heide unterwegs sein. Bei der modernen Version der Waldjugendspiele werden sie ihre Bäumchen auspflanzen, die sie als Erstklässler in ihr Klassenbeet am WPZ gesetzt haben.

Auf den frei gewordenen Beeten am Ruhehorst folgt dann ab dem 20. April zwei Wochen lang die Einpflanzaktion mit den ersten Klassen der Bottroper Grund- und Förderschulen.