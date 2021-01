Digitaler Gedenkgottesdienst für Bottroper Corona-Tote

Bottrop. Die Pfarrei St. Joseph will in einem digitalen Gottesdienst am Sonntag der Corona-Toten in Bottrop gedenken. Präsenzgottesdienste weiter abgesagt

Die Pfarrei St. Joseph will in ihrem Online-Gottesdienst am Sonntag der Bottroper Corona-Toten gedenken. "Die hohe Zahl von aktuell 52 Verstorbenen allein in Bottrop macht uns sehr betroffen", heißt es in der Mitteilung der Pfarrei. Man wolle Trost spenden und gedenke der in Bottrop Verstorbenen in dem Gottesdienst, der am Sonntag, 24. Januar, um 11 Uhr aus der Kirche St. Franziskus übertragen wird. Der Zugang zum Online-Gottesdienst findet sich auf der Internetseite der Pfarrei, www.st-joseph-bottrop.de.

Krisenstab sagt Präsenzgottesdienste weiterhin ab

Außerdem werden in dem Gottesdienst Kerzen zu Maria Lichtmess geweiht. Die können dann gegen eine Spende während der Öffnungszeiten der Kirchen mitgenommen werden.

Darüber hinaus hat der Krisenstab der Pfarrei entschieden, sämtliche Präsenzgottesdienste weiterhin abzusagen. Diese Regel gilt vorerst bis zum 14. Februar. Die Kirchen in der Pfarrei sind weiterhin für das persönliche Gebet an den Sonntagen geöffnet. Die Öffnungszeiten können finden sich unter anderem auf der Internetseite. Das Pfarrbüro ist weiter telefonisch oder per Mail erreichbar.

