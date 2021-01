Eigener Schützen verschieben Jubiläumsfeier um noch ein Jahr

Harry Emmich, Christian Vogel und Norbert Ahlmann vom BSV Eigen in Bottrop mussten 2020 das geplante Jubiläums- und Schützenfest absagen. Jetzt wird der Nachholtermin coronabedingt ebenfalls verschoben.

Bottrop. Coronabedingt konnte das 100-Jährige des Bottroper Vereins 2020 nicht gefeiert werden. Der Ausweichtermin in diesem Frühjahr ist auch abgesagt.

Wegen der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr der traditionelle Neujahrsempfang des Bürgerschützenvereins Bottrop-Eigen 1920 e.V. nicht statt. Und nicht nur das: Auch das Jubiläumsschützenfest zum 100-Jährigen wird erneut verschoben.

"Das Coronavirus bestimmt noch immer unseren Alltag", stellt der Eigener BSV-Vorsitzende Norbert Ahlmann für den gesamten Vorstand fest. "Uns Schützen trifft es besonders hart, denn wir mussten im vergangen Jahr unser großes Jubiläumsschützenfest 100 Jahre Bürgerschützenverein Bottrop-Eigen 1920 e.V absagen."

Nächster Termin fürs 100-Jahr-Fest in Bottrop-Eigen: Pfingsten 2022

Eigentlich hatten die Schützen die Feier unter dem Motto „100+1“ in diesem Frühjahr nachholen wollen, und zwar vom 30. April bis zum 2. Mai 2021. Aber auch das wird nicht klappen. "Wir müssen unser Bürgerschützenfest weiter verschieben auf das Jahr 2022. Der neue geplante Termin ist Pfingsten, vom 3. bis 5. Juni 2022", kündigt Ahlmann an. „Wir hoffen, dass wir dann unser Leben schon wieder so unbeschwert und frei leben können, wie wir es gewohnt sind."

Sobald das erlaube, wolle der BSV Eigen sofort wieder sein Vereinsleben aufnehmen, mit Übungsschießen und Festen.