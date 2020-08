Ein Kind war schuld - noch mehr Autos in Bottrop zerkratzt

Bottrop. Polizei sucht nach weiteren Kindern. Nach den Schäden an 37 Autos in Welheim wurden auch Fahrzeuge auf der Vienkenstraße beschädigt.

Die Polizei hat inzwischen ein Kind ausgemacht, das vermutlich auf der Aspelstraße in Welheim Autos beschädigt hatte. Insgesamt 37 Fahrzeuge waren am vorigen Sonntag auf der Straße zerkratzt worden. Die Schäden an den Autos gehen in die Zehntausende. Die Polizei geht jedenfalls von einem mittleren fünfstelligen Gesamtbetrag aus.

Die Polizeibeamten prüfen nun, ob an den Beschädigungen der Autos in Welheim noch weitere Kinder beteiligt waren. Denn eine Zeugin hatte der Polizei ja berichtet, dass sie dabei mehrere Kinder gesehen hatte. Als die Kinder darauf angesprochen wurden, waren sie fortgerannt.

Mindestens elf weitere Fahrzeuge zerkratzt

Zu solchen Beschädigungen an parkenden Autos kam es aber nicht nur in Welheim, sondern inzwischen auch auf dem Eigen. So stellte die Polizei fest, dass in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag unbekannte Täter auch auf der Vienkenstraße mindestens elf Autos zerkratzt und beschädigt haben. Über die Höhe der Schäden auf dem Eigen kann die Polizei aber noch keine Angaben machen.

Die Beamten suchen auch weitere Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter der Telefonnummer 0800/2361-111 entgegen.