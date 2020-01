Das Recherchezentrum Correctiv veranstaltet eine Klimawoche in Bottrop. An vier öffentlichen Abenden stehen verschiedene Aspekte im Fokus.

Eine Woche mit Veranstaltungen zum Klimaschutz

Wie verändert der Klimawandel die Stadt? Wie sieht es eigentlich aus, wenn Klimaaktivisten von Fridays for Future auf Realpolitik treffen? Das sind nur zwei der Fragen, die das gemeinnützige Recherchezentrum "Correctiv“ in der kommenden Woche beantworten will. Dazu bieten die Journalisten während ihrer Klimawoche in Bottrop verschiedene öffentliche Veranstaltung an.

Das Essener Büro hat diese Klimawochen schon in verschiedenen Städten der Region veranstaltet, zuletzt in Gelsenkirchen. Vom 3. bis 6 Februar findet nun die Bottroper Woche statt. Am ersten Abend, Montag. 3. Februar, geht es um die Frage, wie sich die Auswirkungen des Klimawandels vor der eigenen Haustür zeigen – etwa in den ausgedehnten Waldgebieten der Kirchheller Heide. Gast zum Thema „Klimakrise lokal“ werden der Waldexperte und Leiter von RVR Ruhr Grün, Thomas Kämmerling, sowie der Kirchhellener Landwirt Manuel Askemper sein.

Correctiv verspricht in Bottrop Einblicke in „konspirative Kreise der Klimawandelleugner“

Die größten Klimalügen will sich Correctiv dann am Dienstag, 4. Februar vornehmen. Unter dem Motto „Leugnen zwecklos: Das sind die größten Klimalügen“, will die Correctiv Faktencheck-Redaktion aufklären. Die überprüft täglich Falschmeldungen, die im Internet verbreitet werden. In dem Zusammenhang spricht Correctiv mit Blick auf die Deutungshoheit und Faktengrundlage gar von einem „Informationskrieg“ im Netz. Correctiv verspricht für diesen Abend einen Einblick in „die konspirativen Kreise der Klimawandelleugner und in die Arbeit eines Klima-Faktencheckers“.

Der Themenkomplex Mobilität steht am Mittwoch, 5. Februar, im Mittelpunkt. Ein Fünftel der CO 2 -Emissionen entfällt auf den Verkehr. Auf diesem Gebiet ist auch in Bottrop ist der CO 2 -Ausstoß von 1990 bis 2014 angestiegen – im Gegensatz zu den Bereichen Haushalte, Wirtschaft und Kommunale Verwaltung. Die jährlichen Emissionen pro Einwohner sanken in dem Zeitraum von 9,61 auf 8,29 Tonnen.

Bottrops Technischer Beigeordneter diskutiert mit Fridays for Future-Vertreter

Daher steht für Correctiv fest: „Wenn wir unsere klimapolitischen Ziele verwirklichen wollen, dann müssen wir auch bei unserer Mobilität ansetzen.“ In einer großangelegten Bürgerrecherche will Correctiv daher die Mobilität und auch den Stillstand in der Region untersuchen. Woran es konkret in Bottrop hapert und was verbessert werden muss soll an dem Abend dieksutiert werden. Als „Kenner und Expertin“ der kommunalen Verkehrssituation kündigt Correctiv die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bottroper Rat, Andrea Swoboda, sowie Kurt Mehring von der Bürgerinitiative Aufbrunch Fahrrad Bottrop und ehemaliger Marketingleiter beim VRR, an.

„Aktivismus trifft Realpolitik“ – so ist der letzte Abend am Donnerstag, 6. Februar, überschrieben. Dann treffen auf der Bühne der Technische Beigeordnete der Stadt, Klaus Müller, sowie Philipp Lauter von Fridays for Future aufeinander. Dabei geht es um den generationenübergreifenden Dialog. Der sei immens wichtig, denn: „Eine Lösung für die Klimakrise lässt sich nur gemeinsam finden“, so die Correctiv-Auffassung.

Die Veranstaltungen der Klimawoche beginnen jeweils um 19 Uhr. Sie finden statt im Salon 5, Hochstraße 25-27 in der Innenstadt. Der Eintritt ist frei.