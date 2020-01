Emscher-Region übt ein zweites Mal den Schulterschluss

Das Ziel der Emschergenossenschaft, eine vom Abwasser befreite Emscher fließen zu lassen, wird Ende 2021 erreicht sein. Doch mit dem Klimawandel und seinen Folgen steht schon die nächste große Herausforderung an.

„Wir müssen lernen, mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen und entsprechende Anpassungsmaßnahmen vorantreiben. Das kann man aber nicht alleine schaffen“, sagt Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft. Ziel sei es, die Region widerstandsfähig hinsichtlich des Klimawandels zu machen. Die Wassermanager benutzen das Fachwort „Klimaresilienz“.

Nur die Region kann eine regionale Lösung finden

Der Grundstein dazu wurde kürzlich gelegt. Am 15. November unterzeichneten in Recklinghausen alle 16 Kommunen der Emscher-Region eine Verpflichtungserklärung. Unter der Regie der Emschergenossenschaft soll das Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ ab diesem Jahr mit Leben gefüllt werden. Paetzel: „Damit gehen wir die Herausforderung Klimawandel gemeinsam an. Nur so lassen sich Lösungen für die regionalen Problemstellungen finden. Mit diesem Projekt können wir Vorbild für andere Regionen in Europa und in der Welt sein, so wie wir es bereits von unserem Emscher-Umbau her kennen.“

Wasser macht an den Stadtgrenzen nicht Halt

Um die Jahrhundertwende baute man Betoneinfassungen in die Gewässer, um den Abfluss zu gewährleisten. Der Beginn der weit verbreiteten und inzwischen zurückgebauten „Köttelbecken“. Foto: EGLV

Die ursprüngliche Erkenntnis sei dabei die gleiche wie vor rund 120 Jahren: Wasser macht an Stadtgrenzen nicht Halt. 1899 hatten sich die damaligen Stadt- und Landkreise des Ruhrgebiets zwischen Dortmund und Duisburg zur Emschergenossenschaft zusammengeschlossen. Zuvor gab es in den jeweiligen Städten bereits Versuche, die Abwasserproblematik zu beheben. Doch die Alleingänge blieben allesamt erfolglos.

Um bei rasant wachsender Bevölkerung die Abwassermassen in den Griff zu bekommen, baute man das Emscher-System zu einem Netz offener Schmutzwasserläufe um. Im Zuge dieser Arbeiten wurden Betoneinfassungen in die Gewässer eingelassen und Pumpwerke gebaut, um einen geregelten Abfluss zu gewährleisten. Aufgrund des Kohleabbaus in der Region war es Ende des 19. Jahrhunderts nicht möglich, unterirdische Abwasserkanäle anzulegen. Sie wären durch Bergsenkungen beschädigt worden. Ende der 1980er Jahre kamen Experten zu dem Schluss, dass nach der Nordwanderung des Bergbaus in der Emscher-Region keine Bergsenkungen mehr zu befürchten seien. So konnten jetzt auch unterirdische Abwasserkanäle gebaut werden. 1992 fiel der Startschuss für den Emscher-Umbau.

In drei Jahrzehnten mehr als fünf Milliarden Euro investiert

In Bottrop zählen neben der Emscher die bereits umgestalteten Gewässer Kirchschemmsbach und Vorthbach sowie die sich aktuell im Umbau befindliche Boye zum System. Jedes Gewässer erhält ein unterirdisches Rohr, durch das die Abwässer zur Kläranlage geleitet werden. Die Bäche sind damit abwasserfrei und können naturnah umgebaut werden. Ein Projekt, in das zwischen Dortmund und Duisburg in den vergangenen drei Jahrzehnten mehr als fünf Milliarden Euro investiert wurde.