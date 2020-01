Bottrop. Was der Innenstadt am meisten hilft, ist die Belebung der Leerstände. Der Vorsitzende des Einzelhandelsverbandes hat einige weitere Vorschläge.

„Es gibt zu wenig freie Parkplätze in der Innenstadt“

Das Jahr 2020 verspricht Bewegung in die langfristigen Leerstände in der Innenstadt zu bringen.

Neues Leben im Hansacenter und den Althoff-Arkaden werden dem Handel in der City gut tun, sagt Jan-Gerd Borgmann, Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes. Aber er findet auch: Stadt und Händler können durchaus noch Beiträge leisten. Zum Beispiel nicht die Parkplätze verknappen. Oder sich starke Partner suchen.

Zwischen den Jahren hat Borgmann an Hansa- und Hochstraße das Gespräch gesucht in den Geschäften und dabei überraschend erfreuliche Botschaften erhalten: „Bei einigen lag das Weihnachtsgeschäft trotz aller Unkenrufe deutlich über dem Vorjahr. Er hat gesprochen mit Inhabern, aber auch mit den Filialleitern starker Ketten, die nach seiner Einschätzung begriffen haben, dass der Handel in Zeiten des Onlinegeschäftes mehr bieten muss als nur Waren zu verkaufen. Mit „Beschaffungsdienstleistungen“ behaupten sich Filialisten wie Christ, Mayersche oder Fielmann vergleichsweise erfolgreich gegen die Konkurrenz im Netz.

„Kein Bottroper Problem, aber wir merken es“

Diese Filialisten auch in ein gemeinsames Stadtmarketing einzubinden, hält Borgmann für eine große Chance für die Bottroper Innenstadt. „Die inhabergeführten Einzelhändler sind sehr engagiert, ebenso wie viele Immobilienbesitzer. Aber sie können eine Innenstadt nicht tragen. Das können die starken Filialketten, Aber sie sind nicht existent als Akteure in der Innenstadt. Das ist kein Bottroper Problem, aber wir merken es hier.“

Jan Gerd Borgmann ist seit 2014 Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes. Foto: thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bei den großen Fachmarktketten mehr Problembewusstsein für die einzelnen Standorte zu erzeugen: Darin sieht Borgmann auch eine Aufgabe seines Verbandes, die er auf Landes- und Bundesebene zur Sprache bringen will. Seine Vision sieht ungefähr so aus: „Die Fachmarktkonzerne müssten das Modell eines lokalen oder regionalen Kümmerers entwickeln. Dann wäre die Bottroper Innenstadt komplett anders aufgestellt.“ Dabei gehe es gar nicht um große Summen, die die Filialisten aufbringen sollen, sondern um das Engagement für den jeweiligen Standort und dessen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung.

Lob für Interessengemeinschaften

Solche Partner könnten die Aktionen der Interessengemeinschaften („Die machen einen guten Job“) und des Verbandes verstärken und ergänzen. Von der Wirtschaftsförderung wünscht er sich nicht nur Konzepte, sondern auch „das Kümmern im Kleinen“.

Oberbürgermeister Bernd Tischler hat für die kommenden Jahre ein Nachdenken über die Neuordnung des Verkehrs in der Innenstadt angekündigt. Er verweist bei dieser Gelegenheit oft darauf, dass nur ein Teil der Innenstadt-Parkplätze kostenpflichtig sei. Das subjektive Empfinden der Kunden und der Händler in der Innenstadt ist ein anderes, warnt Borgmann nach Gesprächen mit den Händlern. „Die haben durch die Bank angemahnt: Es gibt zu wenig freie Parkplätze in der Bottroper Innenstadt.“

Effizienz als zentrales Thema

An den Oberbürgermeister geht auch ein weiterer Hinweis des Vorsitzenden des Einzelhandelsverbandes. Wenn er sich für eine weitere Amtszeit zur Wahl stelle und diese Wahl gewänne, „könnte er Effizienz in den Verwaltung zu einem zentralen Thema seiner Politik machen“. In städtischen Genehmigungsverfahren etwa „sind Schleifen dazwischen, die müssten nicht sein“. Borgmann weiß das aus Erfahrung. Für die anstehende Erweiterung auf dem Baupart-Gelände an der Hegestraße hat er eine Abbruchgenehmigung beantragt. Zehn Monate musste er darauf warten.