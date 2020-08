ESB in Bottrop sammelt ausgediente Handy für Wohnungslose

Die ESB hofft, auf möglichst viele ausgediente Handy, die sie an ihre Klienten weiter geben will.

Sozialberatung in Bottrop nimmt Beratung für Wohnungslose wieder auf. In Corona-Zeiten ist telefonische Erreichbarkeit für alle Seiten wichtig.

Die ESB ist gefragter denn je – zu diesem Schluss kommt die Evangelisches Sozialberatung zu Corona-Zeiten. Nach einem halben Jahr Erfahrung mit der Corona-Pandemie hat sich die Arbeit einigermaßen eingespielt. Unter Berücksichtigung des Hygienekonzeptes können die Hilfeangebot langsam wieder hochfahren. So ist während der üblichen Beratungszeiten nach Anmeldung ein persönliches 4-Augen-Gespräch möglich.

Persönliche Gespräche und Hilfen seien in diesen Zeiten besonders notwendig, so die ESB-Mitarbeiter. „Die Behörden bieten immer noch keinen bis stark eingeschränkten Publikumsverkehr an, was die Antragstellung auf Sozialleistungen oder Regelung von Angelegenheiten im Bürgerbüro sehr erschwert.“ Waren die bürokratischen Hürden für Wohnungslose schon vor Corona ziemlich hoch, so hat sich die Situation dadurch noch mehr verkompliziert. Um überhaupt laufende Kontakte aufrecht zu erhalten, kommt dem Telefon in diesen Zeiten eine große Bedeutung zu.

Geräte können abgegeben werden bei der Evangelischen Sozialberatung Bottrop

Doch was tun, wenn kein Festnetzanschluss oder Handy vorhanden ist? Das erschwert unter Corona-Bedingungen das Leben von wohnungslosen Menschen ungemein. So kam bei der ESB die Idee auf, Handys, die sonst bei vielen Menschen in den Schubladen verschwinden, wenn sie sich ein neues Gerät zulegen, zu sammeln. Diese ungenutzten Handys mit entsprechendem Ladekabel können der ESB oder dem Ambulant Betreuten Wohnen überlassen werden können.

Die ESB nimmt sie in der Beratungsstelle an der Kirchhellener Str. 62a, 46236 Bottrop entgegen, Telefon: 02041/317055, um sie an Bedürftige weiterzugeben.