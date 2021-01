Am Lamperfeld legt die Steag neue Fernwärmeanschlüsse.

Verkehr Fernwärmeanschlüsse: Teilsperrung der Straße Am Lamperfeld

Voraussichtlich einen Monat lang legt die Steag Am Lamperfeld neue Fernwärmeanschlüsse. Deshalb gelten dort neue Einbahnregelungen

Die Straße Am Lamperfeld wird von der Einmündung An Luggesmühle bis zur Hausnummer 77 ab Dienstag, 12. Januar, halbseitig gesperrt. Die Arbeiten an der Fernwärmeversorgung zur Einrichtung neuer Anschlüsse soll bis voraussichtlich Dienstag, 16. Februar, andauern.

Aus Fahrtrichtung der Hans-Böckler-Straße wird eine Einbahnstraßenregelung eingesetzt und Teile des Gehwegs werden gesperrt. Beim Teilstück der Straße, welche von der Gustav-Ohm-Straße zu erreichen ist, wird die Einbahnstraße für die Dauer der Baustelle aufgehoben. Die Stadtverwaltung bittet die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu nutzen.