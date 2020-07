Feuerwehr Bottrop löscht einen Schwelbrand in der Damensauna

Bottrop. Ein technischer Defekt hat zu einem Schwelbrand in der Saune eines Bottroper Fitnessstudios geführt. Verletzte gab es dadurch nicht.

Die Feuerwehr Bottrop ist am Donnerstagmorgen um 8.10 Uhr zu einem Einsatz in einem Fitnessstudio an der Gladbecker Straße alarmiert worden. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Saunaofen ist es zu einem Schwelbrand in der Damensauna gekommen.

Besucher waren laut Feuerwehr noch nicht vor Ort, vielmehr wurde der Schwelbrand bei Reinigungsarbeiten bemerkt. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und belüfteten die Sauna. Diese bleibe aufgrund des Defekts nun aber erst einmal gesperrt.