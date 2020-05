Feuerwehr Bottrop muss brennende Pflanzkübel löschen

Im Bereich von Hof und Terrasse hatte es an der Prosperstraße gebrannt.

Bottrop. Im Hofbereich eines Hauses an der Prosperstraße brannten Pflanzenkübel und Mülltonnen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Zu einem Brand an der Prosperstraße musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag ausrücken. Im Hof- und Terrassenbereich eines Wohnhauses waren Pflanzkübel und Mülltonnen in Brand geraten. Gegen 16.35 Uhr ging der Alarm auf der Leitstelle ein und der Löschzug rückte aus.

Bewohner mussten das Haus sicherheitshalber verlassen

Vor Ort hätten die Einsatzkräfte den Brand schnell unter Kontrolle gehabt, sagt Einsatzleiter Leon Kriskov. Sicherheitshalber habe man das Haus geräumt, denn der Rauch, der bei dem Feuer entstanden ist, auch in das Gebäude gezogen. Ein Mann musst vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.

Im Anschluss hat die Feuerwehr das Haus mithilfe eines Pressluftlüfters belüftet, um den Raus aus dem Gebäude zu drücken. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen dazu liegen bei der Polizei. Für die Dauer des Einsatzes war die Prosperstraße auf dem Teilstück zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Straße Auf der Bette gesperrt.