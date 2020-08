Einsatz Feuerwehr löscht Brand in Werkstatt an einer Tankstelle

Bottrop. In einer Werkstatt in Kirchhellen brannte ein Auto. Die Flammen konnten sich rasch ausbreiten, zeitgleich kam es zu einem zweiten Einsatz.

Die Feuerwehr musste ausrücken zu einem Werkstattbrand an einer Tankstelle in Kirchhellen. In der entsprechenden Halle an der Alleestraße war ein Auto in Brand geraten, so Einsatzleiter Christoph Lang. Die Flammen haben sich dann rasch ausgebreitet, so dass auch weitere Autos sowie das Inventar der Werkstatt in Flammen aufstanden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bottrop mussten drei C-Rohre einsetzen, um das Feuer zu bekämpfen. Auch von der Drehleiter aus gingen die Einsatzkräfte gegen die Flammen vor. Gegen 10.30 Uhr ging der Alarm auf der Wache ein, zunächst hieß es auch noch, dass der Pkw an der Tankstelle brennt. Das hat sich so zum Glück vor Ort nicht bestätigt. Allerdings droht das Feuer auch auf die angrenzende Waschanlage überzugreifen.

An der Bottroper Straße ging eine Hecke in Flammen auf

Werkstatt und Waschhalle sind jedoch erst einmal nicht nutzbar. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuerwache Kirchhellen sowie der Feuerwache I in Bottrop. Während des Einsatzes in Kirchhellen stellte die Freiwillige Feuerwehr Altstadt den Grundschutz in Bottrop sicher – und war auch prompt gefordert.

Während der Einsatz noch lief musste die Feuerwehr zu einem Brand an der Bottroper Straße ausrücken. Dort war bei Gartenarbeiten eine Hecke in Brand geraten. Das verlief allerdings glimpflich, so Lang. „Als wir eintrafen, hatten Ersthelfer das Feuer schon gelöscht, wir haben uns dann noch um Nachlöscharbeiten gekümmert.“