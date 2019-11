Dass Bottrop Kultur kann, ist kein Geheimnis. Die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen der Stadt, wie etwa das Festival Orgel Plus, belegen dies eindrucksvoll. Das machte auch Stadtkämmerer Willi Loeven in seiner Ansprache zur Verleihung des 13. Kulturpreises klar. „Kultur hat in Bottrop trotz begrenzter finanzieller Mittel einen hohen Stellenwert“, sagte er. Doch ein reges Kulturgeschehen sei nur dann möglich, wenn es engagierte Kulturschaffende gibt - so wie Angelika Schilling. In einem feierlichen Festakt unter der musikalischen Begleitung des All Woman-Chores erhielt die Fotografin jetzt im Kammerkonzertsaal des August-Everding-Kulturzentrums die höchste Kulturauszeichnung der Stadt.

„Ihre Arbeiten reichen über ausdrucksstarke Porträts in Schwarz-Weiß hin zu farbenfrohen Landschaftsbildern“, beschreibt Oberbürgermeister Bernd Tischler in seiner Laudatio das Schaffen der Künstlerin. Schilling studierte zunächst Kunst für Sekundarstufe I in Bielefeld. 1981 zog es sie, wie sie es in ihrer Dankesrede beschrieb, „aus arbeitsmarktpolitischen Gründen“ nach Bottrop. Die Fotografie hatte sie jedoch viel früher für sich entdeckt. Mit 17 Jahren erhielt Angelika Schilling ihre erste, damals noch analoge, Spiegelreflexkamera. Seitdem hat die Fotografie sie nicht mehr losgelassen.

Ihre Serie setzt weltweit Menschen mit roten Haaren ins Bild

Rothaarige - so lautet der Titel einer Serie von Angelika Schilling. Oben links ist die Bottroper Ratsfrau Gabriele Sobetzko zu sehen. Foto: Winfried Labus / FotoPool

Ihr Oeuvre umfasst vor allem Bildstrecken. Weniger das Einzelbild steht bei ihr im Vordergrund, sondern das Erarbeiten konkreter Serien. Dabei sind ihre Themen so vielfältig, dass man sie kaum alle aufzählen kann. So porträtierte sie etwa in ihrer Serie „Rothaarige/Redheads“ weltweit, aber auch in Bottrop, Menschen mit roten Haaren. Auch geopolitische Veränderungen liegen in ihrem Interessensgebiet. Schon weit vor Greta Thunberg interessierte sie sich für den Klimawandel. Das zeigen ihre beiden Serien „Arctic Art Grönland“ und „African Art Namibia“, in denen sie in eindrucksvollen Aufnahmen schmelzende Gletscher und ausgetrocknete Wüsten und deren Bewohner zeigt.

„Oftmals kommen die Themen einfach auf mich zu. So habe ich nach der Verbreitung der Smartphones das Verschwinden der Telefonzellen beobachtet. Die Telefonzellen werden nicht nur entfernt, sondern auch umgenutzt. Beispielsweise als kleine Büchereien. Solche Prozesse interessieren mich“, beschreibt Angelika Schilling ihre Themenfindung. Ihre Neugierde gilt aber auch den Menschen. „Menschen interessieren mich einfach. Man muss viel Vertrauen aufbringen, wenn man porträtiert wird. Daher möchte ich mit meinen Bildern den porträtierten Menschen auch etwas zurückgeben“, erklärt die Kulturpreisträgerin. Oftmals besucht sie daher die Porträtierten wieder, versucht Kontakt zu ihnen zu halten und ihnen Bilder zurückzugeben.

Alles begann mit einer Ausstellung in der Bottroper Volkshochschule

Die Bottroper Fotografin Angelika Schilling in ihrer Bottroper Werkstatt. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

und ihren vielen Ausstellungen ist ihr Mann Dieter Schilling, den sie 1983 kennenlernte, nicht ganz unschuldig. Er war es, der ihre erste Ausstellung konzipierte. Ohne ihr Wissen organisierte er 2001 eine erste Ausstellung in der Bottroper Volkshochschule zum Thema „Faszination Segeln Mehr“. „Damals dachte ich, dass es meine einzige Ausstellung bleiben wird“, erinnert sich Angelika Schilling, die auch eine begeisterte Seglerin ist. Es ist dann aber doch anders gekommen. Mit ihren Bildern war die Bottroperin, die auch Mitglied der Bottroper Kunstgemeinschaft ist, schon in vielen, auch international renommierten Ausstellungen zu sehen. So stellte sie etwa als einzige Deutsche bei der Arte Laguna in Venedig aus und war 2018 in der Gruppenausstellung „Die Große“ im Museum Kunstpalast in Düsseldorf vertreten. Auch an den Jahresausstellungen Bottroper Künstlerinnen und Künstler im Museum Quadrat nimmt sie regelmäßig teil.

Im Mai teilte ihr dann Kulturamtsleiter Andreas Kind die Entscheidung der Jury am Telefon mit. „In dem Moment war ich natürlich sehr überrascht. Man kann sich ja nicht einfach dafür bewerben“, erzählt Angelika Schilling.