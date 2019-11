Fridays for Future sagt Protestaktion in Bottrop ab

Bottrop. Zum weltweiten Aktionstag Fridays for Future gibt es keine Veranstaltung in Bottrop. Am selben Tag ist eine Demo gegen die Kokerei geplant.

Zum weltweiten Aktionstag von Fridays for Future (FFF) am Freitag, 29. November wird es in Bottrop keine eigene Aktion geben. Das bestätigte der Bottroper Sprecher Sven Hermens. Ein ursprünglich geplantes Straßenfest auf dem Berliner Platz hat die Ortsgruppe abgesagt.

Der Grund: Am selben Tag ruft die Bürgerinitiative „Saubere Luft für alle“ zu einer Demonstration gegen die Kokerei auf. „Weil die Interessen da ja durchaus Überschneidungen haben, wollten wir da keine Konkurrenz darstellen“, erläutert Hermens die Überlegungen der Bottroper Gruppe.

Fridays-for-Future-Aktivisten nehmen an Demo gegen Kokerei Prosper teil

Einige der hiesigen FFF-Aktivisten würden an der Demo für saubere Luft und gegen die Kokerei teilnehmen, andere schlössen sich an dem Aktionstag der Gruppe in Oberhausen an. Hermens: „Es war auch der Wunsch in der Regionalgruppe Ruhrgebiet, dass sich kleinere Ortsgruppen den ,Großstädten’ anschließen zu diesem Termin.“

Die Bottroper Gruppe plane derzeit noch einen kommunalpolitischen Abschluss im Dezember und fokussiere sich aktuell schon stark auf das kommende Frühjahr.

Bürgerinitiative „Sauber Luft für alle“ ruft zur Kundgebung an der Kokerei auf

Die Bürgerinitiative „Saubere Luft für alle“ ruft unter dem Motto „Deckel drauf“ zu einer Demonstration gegen die Kokerei und die von ihre ausgehenden Beeinträchtigungen. Treffpunkt ist um 17 Uhr in Höhe des Malakoffturms an der Knappenstraße. Von dort aus geht der Demonstrationszug über die Prosperstraße zum Haupteingang der Kokerei und endet dort mit einer Mahnwache.