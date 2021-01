Fürs Bottroper Berufskolleg ist Präsenzunterricht erlaubt

Bottrop In allen Schulen in Bottrop gibt es spätestens ab Mittwoch nur Unterricht auf Distanz. Das Berufskolleg darf aber Ausnahmen machen.

In den Bottroper Schulen darf spätestens ab Mittwoch, 13. Januar, kein Unterricht mehr stattfinden. Darauf macht der Corona-Krisenstab aufmerksam. Dies gilt auch für alle Abschlussklassen. Für das Berufskolleg gibt es aber Ausnahmen. Dort können betroffene Schüler bei besonderem pädagogischem Bedarf ausnahmsweise unter strikter Berücksichtigung der Hygienevorschriften im Präsenzunterricht unterrichtet werden, teilt der Krisenstab mit.

Grundsätzlich soll der Präsenzunterricht ab Montag, 11. Januar, ausgesetzt werden, sodass die Schüler aller Jahrgangsstufen nur noch Unterricht auf Distanz erhalten. Damit die Schulen dies jedoch organisieren können, bekommen sie zwei Tage Vorbereitungszeit. Ob die Schulen davon Gebrauch machen, werde man sehen. Alle Schulen bieten aber spätestens zum Mittwoch, 13. Januar, nur noch Distanzunterricht an.

Betreute Kinder können Schulaufgaben in Schulen erledigen

Das Schulministerin ruft die Eltern dazu auf, ihre Kinder möglichst zuhause zu betreuen, um Kontakte zu verringern. Um die zusätzliche wirtschaftliche Belastung abzufedern, soll das Kinderkrankengeld für zehn zusätzliche Tage pro Elternteil gewährt werden, berichtet der Krisenstab. Alleinerziehende sollen 20 zusätzliche Tage Kinderkrankengeld erhalten.

Dennoch bieten alle Bottroper Schulen ab Montag, 11. Januar, ein Betreuungsangebot für Kinder der Klassen 1 bis 6 an, wenn ihre Eltern erklären, dass sie nicht zuhause betreut werden können. Die Betreuung findet während der Unterrichtszeit oder sonstigen Betreuungszeit statt. Das sei auch ohne Betreuungsvertrag möglich. "Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt", hebt der Krisenstab hervor. Die Kinder können aber ihre Schulaufgaben unter Aufsicht erledigen.

Klassenarbeiten fallen bis Ende Januar aus

Klassenarbeiten fallen bis Ende Januar aus. "Ausnahmen hiervon gelten für in diesem Halbjahr noch zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 sowie den Klassen 12 und 13 der Beruflichen Gymnasien und den Abschlussklassen des Berufskollegs", stellt der Krisenstab allerdings klar.

Die Betreuung von Kindern mit einem Bedarf an sonderpädagogischer werde in Absprache mit den Eltern auch in höheren Altersstufen durch den Einsatz von Schulbegleitern und Integrationshelfern sichergestellt, sagt die Verwaltung zu.