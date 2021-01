Geldbörse gestohlen: Polizei fahndet nach zwei Diebinnen

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach zwei Frauen. Sie haben im September mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei

tatverdächtigen Frauen. Sie sollen mit einer gestohlenen EC-Karte an einem

Bankautomaten Geld abgehoben haben.

Am Nachmittag des 21. September entwendeten die beiden weiblichen Tatverdächtigen in einem Linienbus die Geldbörse eines Bottropers. Im Anschluss hoben die Tatverdächtigen mit der entwendeten EC-Karte einen hohen Geldbetrag an einer Bank in Bottrop ab. Hinweise bitte an die Polizei unter 0800/2361 111.