Viel verspricht sich Jens Weyer auch von der Zusammenarbeit mit dem neuen Prosper-Kolleg, einem Institut der Hochschule Ruhr West (HRW). Dessen Schwerpunkt liegt auf der Kreislaufwirtschaft, das Bottroper Unternehmen engagiert sich da im Beirat.

Für Seibel & Weyer sei es interessant, schon frühzeitig zu überlegen, was mit den Wertstoffen, die das Unternehmen verarbeite, am Ende einmal passiere. Wie also könnten sie auch nachdem das eigentliche Produkt nicht mehr genutzt wird, weiter genutzt werden. Das ist der Ansatz, der auch am Prosper-Kolleg verfolgt werden. „Davon erhoffen wir uns einfach noch weitere Ideen und Ansätze.“

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gemeinsam mit dem Prosper-Kolleg